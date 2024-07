Autonomia differenziata, in 24 ore 100mila firme  per dire no alla riforma 

Ad appena 24 ore dall’apertura della piattaforma informatica per raccogliere online le firme per il referendum sull’Autonomia differenziata, i promotori festeggiano le oltre 100mila sottoscrizioni. Una cifra che a questo punto rende raggiungibile il traguardo previsto dalla legge delle 500mila adesioni entro il 30 settembre, e spinge gli organizzatori alla mobilitazione in vista delle urne.

Iivelli essenziali

Intanto il Governo (nonostante le richiesta di moratoria del governatore della Calabria, l’azzurro Roberto Occhiuto) in base alla legge non può sottrarsi all’apertura delle trattative per le intese con le due Regioni più avanti nell’iter, Veneto e Lombardia, per la devoluzione delle funzioni che non richiedono Livelli Essenziali di Prestazione, a partire da quelle (strategiche) sulle professioni sanitarie.

Il brindisi

A esultare per le 100 mila firme sono di buon mattino alcuni promotori, come Angelo Bonelli (Avs) o i parlamentari del M5S, che dicono: «Immaginiamo che al ritmo in cui le firme stanno procedendo, la presidente Meloni stia sudando freddo. Ed è solo l’inizio». In effetti si punta anche alla raccolta tradizionale, quella su moduli cartacee ai banchetti.

Venerdì primo check

Se la leader dem Elly Schlein esulta per la chance di «bloccare questo disegno scellerato che aumenta diseguaglianze che invece abbiamo bisogno di ridurre», il centrodestra rischia di apparire freddo verso l’unità del Paese. Così il ministro Adolfo Urso (FdI) spiega che l’Autonomia è «una opportunità» e «sarà utile al Mezzogiorno». Intanto l’iter della norma procede: dopo che venerdì il Consiglio dei ministri analizzerà le richieste di intesa già avanzate dalle Regioni, il 7 agosto ci sarà una ulteriore verifica. Il faro ora è sulle proposte di Veneto e Lombardia, che in base alla norma transitoria della “Calderoli” (articolo 11) partiranno dalla pre-intesa raggiunti nel 2019 col Conte 1.

