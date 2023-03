Autonomia differenziata, il nodo risorse 

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata non ha chiarito tutti i dubbi sul tema, anzi: molti aspetti restano da definire, compreso quello delle risorse. È questo uno dei contenuti principali emersi dal convegno organizzato a Sassari dall’Università e dalla Fondazione Antonio Segni, sulle prospettive di attuazione dell’articolo 116 della Costituzione, che consente forme di maggiore autonomia per le regioni ordinarie.

Il dibattito, introdotto e coordinato (dopo i saluti di Mario Segni, presidente della Fondazione, e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Michele Comenale Pinto) dal docente di diritto costituzionale Omar Chessa, si è sviluppato su due piani: il primo era quello tecnico-accademico, con le relazioni, oltre che di Chessa, dei docenti di diritto pubblico Marcello Cecchetti e Lorenzo Spadacini e dell’ex sottosegretario alle Finanze Giorgio Macciotta. Il secondo era il piano politico, grazie agli interventi dei parlamentari Alessandra Todde (M5S) e Francesco Mura (FdI), il presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega) e i consiglieri regionali Gianfranco Ganau (Pd) e Michele Cossa (Riformatori).

Mura, in particolare, ha affermato che nell’esame del ddl Calderoli FdI proporrà di finanziare le nuove funzioni trasferite alle regioni con tributi locali. Aspetto rimarcato in sede di conclusione da Chessa, che ha comunque sottolineato la rilevanza del nodo risorse, anche per l'attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (su fondo perequativo e insularità): «Dipenderà dal destino del patto europeo di stabilità e crescita».

