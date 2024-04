Autonomia differenziata, è scontro: ora spunta il fronte dell’insularità 

Si allarga il fronte degli oppositori all’autonomia differenziata: Riformatori e Forza Italia si schierano contro il ddl della Lega e lo fanno sull’asse Sardegna-Sicilia. Il dato politico non è trascurabile: una crepa si apre nel campo del centrodestra, per di più a poco più di un mese dalle Europee, dove le due isole formano lo stesso collegio elettorale.

Le posizioni

Nei giorni scorsi, da Palermo è stato il governatore azzurro Renato Schifani a frenare sul disegno di legge che punta ad assegnare autonomia legislativa anche alle regioni a statuto ordinario. «Vanno evitate le accelerazioni in chiave elettoralistica di taluni partiti – suonava il riferimento al Carroccio -, bisogna affermare prima di tutto il diritto di equità sociale». Ieri ci ha pensato il riformatore Michele Cossa, che con Forza Italia corre alle Europee dell’8 e 9 giugno, a dichiarare la propria contrarietà: «Siamo allarmati per la scarsa considerazione che la questione dell’insularità ha avuto nell’esame del progetto sull’autonomia differenziata che domani (oggi, ndr) si appresta a ottenere il via libera definitivo della commissione Affari Costituzionali della Camera».

Crepe nel centrodestra

A Montecitorio, lunedì comincia la discussione generale sul ddl 615, ma l’esame del testo normativo non avverrà prima del 7 maggio. Cossa dice ancora: «Non può esserci autonomia differenziata senza tener conto del nuovo articolo 119 della Costituzione», quello che il Parlamento ha modificato a fine 2022 introducendo il principio di insularità. «La discontinuità territoriale condiziona pesantemente la vita dei cittadini e lo sviluppo economico, motivo per cui – continua il candidato alle Europee – va riaffermata nella sua interezza anche la clausola di maggior favore per le regioni speciali come Sardegna e Sicilia».

Il Pd

Silvio Lai, deputato dem, sull’autonomia differenziata ha lanciato strali dal primo momento: «Quello che oggi succede nella sanità, con la migliore assistenza garantita dalle regioni più ricche, è destinato ad accadere in tutti i settori pubblici. Assisteremo a un nuovo spopolamento, determinato non più dalla ricerca del lavoro ma in base alla qualità dei servizi». Lai solleva anche il caso del lavoro: «Il ddl Calderoli assegna alle regioni il potere di varare contratti collettivi regionali: medici e insegnanti potranno essere pagati diversamente nel Nord del Paese e al Sud. È inaccettabile».

Avs

Francesca Ghirra, la quota di Sinistra italiana nell’Alleanza con i Verdi, torna indietro alla riforma del Titolo V della Costituzione, quella che a cui si è agganciata la Lega per costruire il ddl 615. «Non ero d’accordo nel 2001 con la modifica della Carta e contesto oggi un provvedimento destinato ad aumentare il divario tra Meridione e Settentrione. La Sardegna ha già sperimentato in questi anni, con la sanità e i trasporti, quanto sia onerosa la gestione di servizi pubblici fondamentali per i cittadini».

FdI

Al ddl Calderoli non si opporrà Francesco Mura. Per il deputato, componente della commissione Affari costituzionali dove il ddl è all’esame, il modello leghista risulta scevro da rischi. «Noi sardi, che da sempre lamentiamo una mancata attuazione della nostra specialità statutaria, non possiamo essere contrari alla cessione di autonomia ad altri territori». A Mura non preoccupa nemmeno la quantificazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni): per ammissione della stessa Banca d’Italia, il ddl 615 tende a «costituzionalizzare» il criterio della spesa storica, ciò che penalizza le aree meno ricche. Ma Mura dice: «La differenziazione delle funzioni, e quindi delle varie forme di autonomia che singolarmente le regioni andranno a chiedere, non sarà immediata e omogenea, pertanto anche tale cristallizzazione non potrà avvenire».

La conclusione

Per il deputato FdI, «fare previsioni sulla ripartizione delle risorse è prematuro: i Lep non sono stati ancora definiti e non si può sapere quale sarà la determinazione dei costi standard, i quali presentano oggettive disomogeneità territoriali. In via generale – conclude Mura – è quello attuale il sistema di organizzazione delle regioni che ha incrementato il divario tra Nord e Sud: per questo sono favorevole a responsabilizzare i territori che, attraverso l’estensione di forme di autonomia, possono ritrovare quel moto di cambiamento sempre auspicato e mai attuato. Proprio noi sardi sappiamo bene quanto la capacità di autodeterminazione sia data dalla possibilità di decidere le politiche locali».

