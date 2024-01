Autonomia differenziata, è scontro «Difendere la specialità dell’Isola» 

Il gusto della battaglia ideologica insaporisce la campagna elettorale sarda. Il piatto politico da cucinare in salsa isolana arriva da Roma e si chiama autonomia differenziata. La settimana scorsa il Senato ha detto sì a maggioranza, primo passo perché le regioni a statuto ordinario possano trattenere quote di Irpef con le quali finanziare le nuove competenze cedute dallo Stato. Gli effetti a cascata sulla Sardegna sono la posta in gioco.

Le rassicurazioni

A Palazzo Madama il ddl Calderoli è passato anche col voto di Antonella Zedda, la primus inter pares degli FdI isolani. La senatrice non si sente toccata dal fatto che da “sudista” abbia votato un disegno di legge voluto dalla Lega per strizzare l’occhio al “proprio” Nord. «Unità e coesione nazionale sono i capisaldi coi quali abbiamo partecipato all’istruttoria in commissione Affari Costituzionali: otto mesi di lavoro e cinquanta ore di discussione che hanno portato all’approvazione di 90 emendamenti, la metà dei quali presentati dalle opposizioni». Il Rapporto Svimez bolla il ddl come una mazzata al Meridione. Ma per la Zedda la Sardegna non rischia nulla: «Ovunque i diritti sociali e civili verranno garantiti attraverso i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni».

La contrarietà

Nell’Aula del Senato c’era anche Marco Meloni. In quota Pd ha bocciato il ddl perché «dividerà l’Italia in maniera irreversibile e condanna inesorabilmente la Sardegna». Meloni ragiona sui numeri: «Si stima che l’Autonomia differenziata faccia perdere allo Stato fino al 30 per cento delle proprie entrate, trattenute dalle Regioni più ricche. I Lep potrebbero costare tra gli 80 e 100 miliardi, soldi che non ci sono». Il senatore dem smentisce la Zedda sugli emendamenti: «I nostri sono stati bocciati, compreso quello sul riconoscimento dell’insularità per determinare proprio i livelli essenziali delle prestazioni. Mi chiedo con quale coraggio il candidato Truzzu e i parlamentari del centrodestra possano dire di voler fare il bene della Sardegna».

Impegno dichiarato

Visti i numeri che Meloni e alleati hanno in Parlamento, Francesca Ticca, segretaria generale della Uil sarda, guarda già alla possibilità di un referendum abrogativo. «Noi siamo pronti a raccogliere le firme, non è pensabile un Paese diviso in due, con un Nord sempre più ricco e un Sud privato delle risorse. La Uil non sostiene forme di assistenzialismo, ma pensiamo che l'Italia sia una e a tutte le regioni vadano garantite pari opportunità, non ulteriori condizioni di svantaggio». La sindacalista considera non negoziabili «i diritti universali delle persone, da quello alla salute all’istruzione».

Le perplessità

Fabio Mereu, numero uno di Confartigianato, si mantiene prudente: «Da parte della nostra associazione c’è attenzione, soprattutto sul tema degli equilibri di cassa e sulla garanzia dei Lep». Per Mereu andrà «compreso se la riforma sia davvero utile a rendere più omogenee le prestazioni ai cittadini, come nell’intendimento del legislatore, o al contrario verranno enfatizzate le differenze rendendo ancora più marcate le diverse velocità a cui si muovono le regioni».

L’esame

Andrea Deffenu insegna Diritto pubblico all’Università di Cagliari. Il professore ordinario chiarisce prima di tutto che con l’autonomia differenziata «non ci dobbiamo aspettare nulla nell’immediato: serviranno decreti attuativi di vario genere, la prospettiva di cambiamento è di medio e lungo termine». Di certo, «la Sardegna rischia di rimanere stritolata in un processo di differenziazione, in cui non sarà più una delle cinque regioni a statuto speciale ma una delle venti». Deffenu osserva che «con la riforma del titolo V della Costituzione, datata nel 2001, è iniziata in Italia la crisi della specialità statutaria».

Scenario aperto

Non dà nulla per scontato nemmeno Alessio Moro, anche lui Ordinario nell’ateneo di Cagliari, dove insegna Economia politica. «Intanto – osserva il professore – è presto per dire come verrà attuata la riforma. L’autonomia differenziata potrebbe essere applicata solo come principio generale e quindi potrebbe non impattare sui trasferimenti che la Sardegna ha già il diritto di trattenere per sé». Moro, però, non nega il rischio che «alcune regioni diventino più competitive a discapito di altre. Pensiamo alla scuola: una peggiore qualità dell’istruzione può lasciare indietro la forza lavoro, precludendo la migrazione verso territori più vivaci economicamente». Il dibattito è aperto.

