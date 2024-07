Autonomia, dal Sud arriva lo stop azzurro  

Forza Italia frena l’Autonomia, la riforma più cara alla Lega: serve «una moratoria» sull’applicazione della nuova legge. A chiederla è il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, da tempo tra i più scettici sull'applicazione del ddl Calderoli. Per ora - suggerisce - il governo «eviti intese con le Regioni, anche su materie non Lep». A Occhiuto, che è anche numero due di FI, si aggiunto il leader Antonio Tajani: «Una richiesta legittima, prima vanno fatti i Lep».

Lega cauta

Una stoccata che infiamma un altro po’ i rapporti tesi tra azzurri e Lega dopo la spaccatura a Bruxelles sul voto per Ursula Von der Leyen. Il centrosinistra intanto plaude al blitz di Occhiuto e provoca: la pensa come noi, ora la Calabria si aggiunga alle Regioni che chiedono il referendum abrogativo. Ad abbassare i toni prova il commissario regionale della Lega Rossano Sasso: «Occhiuto legittimamente avanza delle rivendicazioni più che comprensibili», ma i Livelli Essenziali di Prestazione «saranno garantiti. L’autonomia può essere una grande opportunità, nessuno resterà indietro».

Meridione contrario

La mossa di Occhiuto è arrivata in un’intervista a Sky. La legge «non è uno “spacca Italia” - ha messo le mani avanti - ma la legge andava approfondita ulteriormente. Invece è stata approvata di notte e di fretta, facendola sembrare ancora più divisiva rispetto a quello che è. Nel testo è previsto che le intese sulle materie Lep si possano fare solo dopo aver trovato le risorse per assicurare a tutti, sia a Crotone che a Vercelli, gli stessi diritti», ma queste risorse «ancora non ci sono». Sul referendum la sua previsione è catastrofica: «I calabresi voterebbero contro. Al Sud finirebbe 90-10 o 80-20, e al Nord questo risultato non sarebbe compensato. Ci sono tante altre priorità prima dell’Autonomia, anche per i cittadini del Nord».

Rinvio pugliese

Applaude il centrosinistra: «Ha fatto bene Occhiuto ad associarsi alla nostra linea, perché sa che l’immediato trasferimento delle materie provocherà un ammanco di risorse per le funzioni essenziali delle Regioni», dice il dem Umberto Pagano, mentre Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd, sottolinea «le profonde spaccature nel centrodestra» invitando Occhiuto a «chiedere il referendum». Per Avs il ripensamento di Occhiuto è tardivo: «Poteva parlare prima - dice il capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro - ora firmi per il referendum». «Un vicepremier saluta la riforma come epocale, l’altro ritiene legittima la richiesta di moratoria: come fa Meloni a tacere?», domanda il segretario del Psi Enzo Maraio. «Stiamo raccogliendo le firme - ha ribadito ieri il leader M5S Giuseppe Conte - per cercare di far saltare questa riforma che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità». Sul fronte dei governatori oggi tace l’altro presidente forzista perplesso, il lucano Vito Bardi. Approva invece da Firenze Eugenio Giani («una posizione di buonsenso») a capo di una delle cinque Regioni che hanno richiesto il referendum abrogativo. Con la Toscana hanno votato sì anche Emilia-Romagna, Sardegna e Campania. Anche la Puglia ha votato sì, ma si è scoperto un errore formale: si tornerà a votare lunedì.

RIPRODUZIONE RISERVATA