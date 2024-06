Autonomia, dal Sud altolà sulla riforma 

«Non c’è la serenità necessaria per discutere questa riforma». A pochi giorni dall’approvazione definitiva dell’Autonomia differenziata, il governatore azzurro della Calabria, Roberto Occhiuto, mette agli atti tutte le sue perplessità sul ddl Calderoli, in particolare sulla questione del trasferimento delle materie non-Lep, e chiede modifiche al testo. Ritocchi che, però, rischiano di compromettere del tutto l’iter della riforma che dovrebbe a quel punto tornare al Senato. I patti vanno rispettati, si affrettano a puntualizzare Lega e FdI. A scendere in campo per calmare le acque è anche il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli. «FI voterà a favore», taglia corto. Ma intanto dall’opposizione agli azzurri: «Invitiamo i deputati di Forza Italia a trarne le conseguenze e a votare i nostri emendamenti sui Lep», dice il responsabile Sud della segreteria del Pd Marco Sarracino. Il ddl, intanto, torna in Aula martedì, giorno in cui le opposizioni unite scenderanno in piazza contro quello che hanno definito lo Spacca-Italia.

