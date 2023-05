«Autonomia, battaglia contro gli sprechi»  

L'autonomia differenziata è un antidoto contro la cattiva gestione e lo spreco e può dare risposte efficaci ai tanti giovani che lasciano l'Italia, il tutto in un quadro di autentica solidarietà. Parole di Luca Zaia, che ieri nella commissione Affari costituzionali del Senato ha ripreso le fila del disegno di legge Calderoli, spingendo in modo convinto su una norma che ha il pregio, afferma il governatore del veneto, di consentire una vera «assunzione di responsabilità».

Dell'esito della lunga serie di audizioni ha tratto un giudizio positivo il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, autore del ddl, che ha presenziato a tutti i lavori in Commissione. «Chi conosce la materia e ne approfondisce i contenuti nel merito - ha sottolineato - non può negare il valore e l'importanza di questa riforma per il Paese. Si tratta di una sfida di responsabilità e trasparenza nell'interesse dei cittadini, per garantire un'Italia efficiente e senza più sperequazioni».

Nella sua audizione, Zaia ha acceso un faro sul provvedimento ribadendo che il testo «non vuole spaccare l'Italia, come qualcuno vuol far intendere» e che soprattutto «non è contrario all'unità nazionale». Il presidente ha anche citato don Sturzo, «siciliano che pure diceva, già nel 1949: sono unitario ma federalista impenitente».

