Autonomia, aspra lite tra Fontana e Todde 

Nuovo botta e risposta sull’autonomia differenziata tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e la sua collega sarda Alessandra Todde. L’esponente della Lega ieri ha criticato l’iniziativa delle regioni guidate dal centrosinistra, che chiedono il referendum contro la legge Calderoli che attua le disposizioni costituzionali sull’autonomia: «È una squallida battaglia politica, non di ideali», ha detto Fontana, «sono curioso di vedere come Todde la giustificherà con i suoi elettori, dato che la Sardegna gode di un’autonomia speciale che è molto più di quella da noi richiesta».

«Le parole di Fontana si qualificano da sole», ha replicato la governatrice: «Se pensa di spaventarci usando attacchi personali o screditando il lavoro di cinque regioni si sbaglia enormemente». L’iniziativa sull’autonomia, ha aggiunto Todde, serve a «contrastare chi cerca di annacquare la specialità della Sardegna, sottraendole risorse. Fontana non si preoccupi dei sardi e la smetta di dare lezioni». Anche il senatore Pd Marco Meloni ha risposto al presidente lombardo: «Pochi mesi fa noi sardi abbiamo votato per chi difende i nostri diritti e per mandare a casa un presidente sardo-leghista che aveva svenduto la nostra terra, aderendo a un disegno che la condanna al sottosviluppo».

