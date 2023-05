Autonomia, alta tensione nell’Isola Calderoli a Cagliari tra le polemiche 

L’accoglienza riservata a Roberto Calderoli non sarà delle migliori. Domani il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie sarà a Cagliari, ospite nel transatlantico del Consiglio regionale, e la prima cosa che vedrà saranno i manifesti del Comitato Sardegna contro l’Autonomia differenziata. Varcata la soglia del palazzo, parteciperà a un incontro organizzato dal presidente dell’Assemblea Michele Pais (Lega) per consentirgli di confrontarsi sulla sua legge con i capigruppo e i consiglieri di maggioranza e minoranza. Ma ad attenderlo non troverà le opposizioni che hanno deciso di disertare l’appuntamento, riservandosi di spiegare le ragioni in una conferenza stampa in programma oggi alle 10. Il presidente dell’Assemblea ha già parlato di «sgarbo istituzionale», considerato che «l’incontro è stato deciso in conferenza dei capigruppo».

I rischi per la specialità

Il Comitato contro la riforma ha illustrato ieri le motivazioni all’origine del sit-in previsto per domani. «L'autonomia differenziata sarà la Brexit italiana», ha detto Mario Arca, uno dei portavoce del gruppo nato a febbraio per «contrastare una riforma scellerata, avventurista, dettata da calcolo elettorale e egoismo, che nasce da un errore commesso nel 2003 con la riforma del Titolo quinto della Costituzione che era stata concepita in alternativa alla Devolution del centrodestra». L'errore, ha aggiunto, «è stato in seguito riconosciuto, al punto che ad oggi l'articolo 116 non è stato ancora attuato perché la devoluzione a livello regionale di ben 23 materie di competenza dello Stato o concorrenti minerebbe la struttura dello Stato, pregiudicherebbe l'unità nazionale, introdurrebbe una competizione insana tra regioni, scasserebbe i conti dello Stato».

La mobilitazione

Ora, ha dichiarato Andrea Pubusa, avvocato e docente di diritto amministrativo, «puntiamo a una mobilitazione diffusa, radicata e consapevole: c'è stata una posizione bizzarra dei governanti sardi che si sono accontentati delle promesse inutili del ministro Calderoli: in cambio della promessa di inserire il principio di insularità hanno lasciato un bel malloppo allo Stato, che sono le 23 materie con le relative risorse». La riforma, ha ripreso Arca, «mette a rischio l’autonomia speciale, e farà diventare differenziate anche la salute e l’istruzione».