Autonomia alle Regioni, fissate le regole Intesa sull’insularità 

Il ministro Roberto Calderoli disinnesca la minaccia di ostruzionismo da parte delle opposizioni al suo ddl sull'autonomia differenziata, dando parere favorevole ad una serie di loro emendamenti che vengono approvati, tra cui uno che prevede la possibilità da parte dello Stato di modificare o revocare l'intesa con una Regione per attribuirle l'autonomia differenziata. È quanto accaduto in Commissione Affari costituzionali del Senato, impegnata da mercoledì nel voto dei 600 emendamenti al ddl voluto dalla Lega. Le opposizioni hanno puntato ad un rallentamento dell'esame dell'autonomia differenziata. Ma a sorpresa è invece scoppiata la pace in Commissione, con Calderoli e il relatore Costanzo della Porta (Fdi) che hanno dato parere favorevole ad una serie di emendamenti del Pd al primo articolo. Questo indica una serie criteri generali da seguire nell'attribuire l'autonomia differenziata alle Regioni, e quindi per il governo è stato più semplice accogliere emendamenti che enunciano dei principi. Tra quelli approvati, proprio uno a prima firma di Andrea Giorgis (capogruppo dei Dem in commissione) precisa che l'autonomia oltre ad essere "attribuita" ad una Regione, può essere "modificata o revocata" dallo Stato. Una vittoria per il Pd perché, ha detto Giorgis, «con questo chiariamo che l'interesse nazionale prevale su tutto, e che esso viene tutelato se la differenziazione delle Regioni va a lederlo». Anche il successivo articolo 7 prevede la possibilità che l'intesa tra Stato e Regioni per l'attribuzione dell'autonomia possa contenere una clausola di modificabilità. Importante anche l'emendamento di Fdi, approvato all'unanimità, come quelli delle opposizioni, e riguardante l'insularità. Oltre ad inserire tale tema nell'articolo sui principi, esso stabilisce (all'articolo 3) che nel momento in cui verranno decisi i Livelli essenziali di prestazione (Lep) e relativi costi standard, si dovrà "tener conto degli svantaggi dell'insularità", a tutela di Sicilia e Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA