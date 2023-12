Autonomia addio per quattro scuole 

Alla fine ha deciso la Regione e non ha fatto sconti. Nel piano di dimensionamento scolastico varato dagli uffici cagliaritani, la provincia di Oristano perde quattro autonomie e il prezzo più alto lo paga proprio la città di Eleonora.

I tagli

Addio alle dirigenze degli istituti comprensivi di via Bellini e via Amsicora: il primo sarà accorpato al comprensivo 1 Eleonora d’Arborea, il secondo al comprensivo 4 Leonardo Alagon. In entrambi i casi un unico ufficio di presidenza si troverà a gestire circa 1300 studenti, con le comprensibili difficoltà a garantire percorsi didattici, progetti e rapporti con le famiglie. Il terzo taglio, nell’aria da tempo, è quello della sede di Abbasanta, che sarà accorpata a Ghilarza con tutto il suo seguito di punti di erogazione: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Norbello e Paulilatino. Ma la vera sorpresa riguarda Marrubiu che, dopo tredici anni come Comune capofila nell’istituto comprensivo nel quale ricadeva anche Arborea, perde la dirigenza e viene assorbita da Terralba.

Le reazioni

A poco è servito il timido tentativo di opposizione alla bozza elaborata dalla Regione. «Questa decisione ci sorprende per i tempi, i modi e per quanto contenuto nelle linee guida del Piano di dimensionamento scolastico – ha osservato il sindaco Massimiliano Sanna – Mi riservo di verificare i dettagli del provvedimento, poi ci confronteremo con gli altri amministratori per concordare azioni a tutela dei diritti delle nostre comunità. Non escludo il ricorso al Tar». Delusione anche tra i dirigenti scolastici. «È solo una perdita di tempo» aveva sentenziato il dirigente dell’istituto tecnico Othoca Franco Frongia che ora rincara la dose: «Tutti i proclami dei nostri rappresentanti politici, molti dei quali si presenteranno per governare la Regione, non hanno sortito alcun effetto. Il piano evidenzia una chiara intenzione di chiudere in fretta, pochissima l’attenzione dedicata alla riorganizzazione delle rete. È stato facile accorpare, mentre bisognava studiare. Ma studiare costa fatica».

RIPRODUZIONE RISERVATA