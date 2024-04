Autonomia a un passo dal traguardo 

Arriva il primo sì della Camera al ddl sull’Autonomia differenziata: la commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha concluso l’esame, confermando l’approdo in Aula domani.

Un passaggio che corrobora il patto tra la Lega e FdI che sbloccherà in Senato l’approdo in Aula del ddl sul premierato, caro al partito di Giorgia Meloni.

La discussione

Le opposizioni hanno inutilmente chiesto un allungamento dei tempi di discussione in Commissione, ed hanno ribadito le loro critiche a una legge che a loro parere «spaccherà» l’Italia, danneggiando il Sud. Una opinione opposta a quella del ministro Luca Ciriani e del ministro Raffaele Fitto per il quale, anzi, l’autonomia «farà bene al Sud».

Dopo che venerdì sera la Capigruppo della Camera aveva confermato l’approdo in Aula del provvedimento lunedì, le opposizioni hanno rinnovato la richiesta di allungare l’esame della riforma in Commissione, dove le votazioni hanno impegnato solo una settimana, rispetto ai tre mesi concessi alla medesima Commissione in Senato in prima lettura. La Commissione ha confermato il testo licenziato dal Senato, e se anche l’Aula farà altrettanto, il ddl Calderoli sarà legge. Nel frattempo in Senato arriva una proposta di legge per applicare concretamente il principio d’insularità.

Il documento

«Vivere su un’isola, curarsi, lavorare, fare imprese, avere la necessità di viaggiare da a verso la penisola comporta per gli isolani ostacoli significativi. Uno svantaggio naturale, grave e permanente che impedisce a chi sta nelle nostre isole di poter concorrere ad armi pari con i connazionali continental i», affermano i componenti della Commissione Bicamerale insularità del Pd Marco Meloni, Antonio Nicita (capo gruppo PD della commissione insularità) e Silvio Lai (vice presidente commissione insularità) che hanno elaborato una proposta, depositata in Senato da Meloni e Nicita.

