«Autonomia a rischio», studenti in piazza 

Il Ddl sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi suscita preoccupazione negli atenei e gli studenti sono pronti a scendere in piazza: i giovani aderenti all'Uds, Unione degli studenti, lo faranno già venerdì 17 gennaio a Roma. «La libertà accademica è sotto attacco», dicono.

Deroghe alla privacy

A destare perplessità è l'articolo 31, per cui «le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al Dis, all'Aise e all'Aisi collaborazione e assistenza necessarie per la tutela della sicurezza nazionale». Con quei soggetti, «nonché con le università e gli enti di ricerca», i servizi segreti «possono stipulare convenzioni» che «possono prevedere la comunicazione di informazioni anche in deroga alle normative in materia di riservatezza».

L'articolo, per Luca Pirondini (M5S), «introduce la possibilità che le università collaborino con i servizi segreti, segnalando i risultati delle proprie ricerche e procedendo a una vera e propria schedatura di docenti e studenti “irrequieti”. Un attacco diretto e inaccettabile all'autonomia universitaria». Sulla stessa linea il senatore Pd Francesco Verducci.reoccupate anche alcune associazioni di docenti universitari, a partire dal Comitato per la libertà accademica della Società per gli studi sul Medio Oriente (SesaMO), per il quale «l'obbligo di collaborazione con i servizi segreti limita la libertà delle università e degli enti di ricerca di operare in modo indipendente, rischiando di coinvolgerli in dinamiche estranee alla loro missione istituzionale». L’Associazione italiana per la promozione della scienza aperta ricorda che le università sono già guardate a vista dall’Agenzia per la valutazione della ricerca. Parla di «rischio schedatura» la segretaria della Flc Cgil, Gianna Fracassi.

Indagini a Bologna e Roma

Intanto circa 60 manifestanti sono stati identificati dalla Digos per i disordini di sabato scorso a Bologna e a Roma, in occasione dei cortei dedicati al caso di Ramy Elgaml, il 19enne morto a Milano in un inseguimento con i carabinieri. Nel capoluogo emiliano si sono registrati danneggiamenti, incendi e atti vandalici, e sono state tracciate delle scritte vicino alla sinagoga. È al vaglio degli investigatori la posizione di una trentina di giovani, già riconosciuti. Circa 30 gli identificati anche a Roma, dove si erano verificati episodi simili e scontri con la polizia: si tratterebbe di persone vicine agli ambienti anarchici e ai collettivi studenteschi. Su di loro si sta concentrando l'attenzione degli investigatori per stabilire le responsabilità, non è escluso che a breve arrivino i primi denunciati.

Il ministro Piantedosi, intervenendo ieri alla trasmissione “XXI secolo” su Raiuno, assicura «la massima attenzione» da parte del Governo «a questo fenomeno ricorrente delle aggressioni preparate, pregiudiziali, alle forze dell’ordine». Secondo il responsabile del Viminale, gli scontri di piazza sono causati da «soggetti che partecipano ad alcuni centri sociali che, variano i pretesti (la tav, i temi ambientali, l'uccisione di Ramy), però il tratto distintivo è porre in essere, in maniera strumentale, azioni di attacco alle forze di polizia che non hanno nulla a che vedere con la nobiltà dei temi che loro dicono di voler rivendicare».

