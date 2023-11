Automobilisti su un percorso di guerra 

Troppi i cantieri aperti, le interruzioni e le deviazioni. Tante le strade che necessitano di interventi per la messa in sicurezza. Tanti i disagi, gli incidenti e i nnumerevoli anche le proteste. La situazione delle strade, soprattutto quelle di competenza statale, nel Nuorese è caratterizzata da numerosi interventi in capo all'Anas. Interventi che sono concentrati soprattutto sulla 131 dcn, interessata da un investimento complessivo da 170 milioni.

Cantiere infinito

Nell'area di Marreri, sono in corso ben dodici interventi di consolidamento e restauro conservativo dei viadotti, per un investimento di 37 milioni di euro. La strada finita sarà consegnata entro l'estate del 2024. La situazione più critica riguarda l'uscita di Nuoro. «In più occasioni- dice l'assessore regionale ai lavori pubblici, Pier Luigi Saiu- ho sollecitato l'Anas, affinché intervenisse e mettesse in atto tutte le iniziative necessarie a superare i ritardi che sono diventati intollerabili». Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, aggiunge: «Le strade principali attorno a Nuoro sicuramente necessitano di un supplemento di impegno. I lavori vanno avanti da tempo, creando disagi e pericoli. Chiediamo all'Anas, come già abbiamo fatto con prefetto e altri sindaci, la massima attenzione e la massima rapidità nello svolgere questi lavori, per rimettere le strade in sicurezza e riaprirle completamente al traffico».

Tunnel

Consolidamento a adeguamento di tutte le gallerie: è l'altro intervento che sa tanto di indifferibilità e urgenza. Nella provincia di Nuoro l'ultimazione è prevista tra il 2024 e il 2025. Lungo la Nuoro Lanusei, sulla statale 389 var, sono in corso i lavori di ripristino del viadotto Cheia, per un investimento di tre milioni e 300 mila euro. L'intervento dovrebbe essere completato il prossimo dicembre. L'Anas sta realizzando la rettifica sulla statale 129, vicino a Orotelli, con un investimento complessivo che supera i 5 milioni di euro. Servirà a eliminare la curva della morte, dove due fratelli nuoresi sono stati strappati a papà e mamma in un giorno di Natale. La conclusione è prevista entro la prossima primavera.

Lo svincolo che non c’è

Situazione di stallo sulla 131 Carlo Felice, all'altezza di Macomer, dove si sta procedendo con il consolidamento del viadotto di Calafrighes. Fatto che sta strozzando la circolazione nella strada più importante dell'isola. Sempre a Macomer si attende la realizzazione dello svincolo nord sulla 131. Giusto per eliminare un anacronistico incrocio a raso che somiglia tanto a una rouette russa. «Si tratta di un'opera che attendiamo da anni, sappiamo che lo svincolo sarà realizzato, ma quando non si sa», dice il sindaco Riccardo Uda, avvocato.

Profonda Barbagia

Problemi anche sulla Statale 128, la centrale sarda, che somiglia a un autentico labirinto di curve. Il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, chiosa: «Andrebbero fatti le dovute rettifiche e i necessari correttivi, per rendere il tracciato più veloce e sicuro, collegando bene i paesi». Il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Gian Pietro Arca, aggiunge: «Attendiamo gli interventi sulla statale 129 Nuoro- Macomer, per la messa in sicurezza degli svincoli di Silanus e Birori, che sono tra i più pericolosi dell'Isola». Dopo il diluvio di proteste, l'assessore Pier Luigi Saiu riesce a ricavare una speranza: «Con Anas si è instaurata una collaborazione costruttiva. Registriamo un significativo impegno delle risorse in Sardegna, per interventi infrastrutturali e per opere pubbliche, di cui gode particolarmente la provincia di Nuoro». Sarà.