«Automobilisti isolati sulla Statale 126» 

Un problema anche banale mentre si percorre la Statale 126, che collega Fluminimaggiore a Iglesias, può diventare un’emergenza: lungo l’intero percorso il segnale della telefonia mobile è totalmente assente.

La segnalazione

Per i cittadini dei due Comuni e per chiunque si trovi a passare in zona si tratta di un grave problema, soprattutto nel caso in cui dovesse verificarsi qualsiasi imprevisto durante il viaggio. Per il primo cittadino Paolo Sanna si tratta di una vera e propria questione legata alla sicurezza pubblica, tanto che nei giorni scorsi ha interessato del problema anche il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis. «Purtroppo chi percorre il tragitto – spiega il sindaco Paolo Sanna – deve affrontare oltre 30 chilometri tra le colline di Sant’Angelo, senza avere una cella telefonica. Tenendo conto della particolare zona e dell’impossibilità di allertare i soccorsi nel caso accada un incidente stradale, ho deciso di rivolgermi al Prefetto, chiedendo un suo intervento sul problema, che non è di poco conto».

Telefono muto

La situazione si è complicata maggiormente quando nell’agosto del 2022, l’unico telefono pubblico del bar botteghino del borgo di Sant’Angelo, che si trova a metà strada, è stato messo fuori uso da un’interruzione della linea telefonia fissa: «Un guasto mai risolto a un anno e mezzo dalla segnalazione – precisa Marcello Gioi, titolare del bar di Sant’Angelo – nonostante i numerosi ricorsi legali e persino una denuncia che ho presentato ai carabinieri come utente e contro il gestore della rete telefonica. Questo sta creando parecchi disagi e molti automobilisti che in caso di bisogno si rivolgono a noi. L’installazione di un ripetitore telefonico pubblico rimane l’unica soluzione». Nell’incontro in Prefettura è stata evidenziata l’importanza di avere i telefonini riceventi tra le colline del tratto di strada, anche al fine di favorire lo sviluppo turistico del territorio.

Il turismo

«Dell’assenza del segnale telefonico - fa presente Sabrina Spagnuolo, presidente della coop turistica Start Uno – si lamentano tanti turisti che si recano ogni anno nei siti da noi gestiti. Ritengo che una cella telefonica nella zona favorirebbe l’escursionismo, perché darebbe maggiori garanzie agli escursionisti in caso di qualsiasi disavventura». La questione riguarda prevalentemente i pendolari di Fluminimaggiore, anche se parte del tratto di strada della Statale 126, ricade all’interno dei limiti territoriali del comune di Iglesias: «Devo precisare che non ho mai avuto segnalazioni a riguardo da parte dei miei concittadini – dice il sindaco di Iglesias, Mauro Usai – anche se comprendo le preoccupazioni del collega di Fluminimaggiore. Per questo condivido pienamente la sua decisione di interessare del caso la Prefettura». C’è già una risposta: «Il Prefetto ha subito chiesto l’interessamento del suo staff tecnico – conclude Paolo Sanna – garantendoci la sua disponibilità al fine di risolvere il problema. Avere la possibilità di fare una telefonata nelle zone isolate come la nostra, può aiutare a scongiurare circostanze, che potrebbero concludersi in maniera tragica».

