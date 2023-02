Automobilisti e commercianti: «Non vogliamo pagare sempre noi» 

A risentire maggiormente dei disagi saranno le vie del centro cittadino. «I residenti sono contenti se la città migliora e le attività commerciali lavorano, ma noi dobbiamo poter parcheggiare vicino alla nostra casa», afferma Adolfo Costa, presidente comitato di quartiere di Stampace, «chi abita nel nostro rione è da anni sottoposto a lavori e cambiamenti che limitano la possibilità di muoversi liberamente. Ora iniziamo a essere stanchi, in camera da letto non possiamo parcheggiare, ma nessuno propone un’alternativa per limitare i disagi di tutti. Ci sono tanti luoghi chiusi in questa zona che potrebbero essere adibiti a parcheggio momentaneo».

Da piazza d’Armi a via Roma, passando per viale Trieste e viale Buoncammino, via Dante e piazza Repubblica , i cagliaritani, tra disagi e difficoltà, dovranno armarsi di pazienza e prepararsi al traffico da snodo metropolitano e alle lunghe ricerche per un parcheggio.

Da qui ai prossimi mesi Cagliari sarà un cantiere a cielo aperto. L’apertura contemporanea dei lavori messi in campo dal Comune rischia di trasformare la città e la circolazione nelle principali strade in un caotico girotondo.

Da qui ai prossimi mesi Cagliari sarà un cantiere a cielo aperto. L’apertura contemporanea dei lavori messi in campo dal Comune rischia di trasformare la città e la circolazione nelle principali strade in un caotico girotondo.

Da piazza d’Armi a via Roma, passando per viale Trieste e viale Buoncammino, via Dante e piazza Repubblica , i cagliaritani, tra disagi e difficoltà, dovranno armarsi di pazienza e prepararsi al traffico da snodo metropolitano e alle lunghe ricerche per un parcheggio.

Centro assediato

A risentire maggiormente dei disagi saranno le vie del centro cittadino. «I residenti sono contenti se la città migliora e le attività commerciali lavorano, ma noi dobbiamo poter parcheggiare vicino alla nostra casa», afferma Adolfo Costa, presidente comitato di quartiere di Stampace, «chi abita nel nostro rione è da anni sottoposto a lavori e cambiamenti che limitano la possibilità di muoversi liberamente. Ora iniziamo a essere stanchi, in camera da letto non possiamo parcheggiare, ma nessuno propone un’alternativa per limitare i disagi di tutti. Ci sono tanti luoghi chiusi in questa zona che potrebbero essere adibiti a parcheggio momentaneo».

Pochi parcheggi

Curare per abbellire va bene, ma chi abita in prossimità del corso Vittorio Emanuele e viale Trieste, chiede maggiore attenzione. «Non possiamo non essere contenti se la città migliora, ma ci deve essere data la possibilità di poter parcheggiare. Oltretutto, come se non bastassero i lavori, nelle zone a traffico limitato il pass è aumentato del 500 per cento, questo perché con l’installazione delle pedane per le attività produttive nei parcheggi blu, si perde qualcosa in termini economici che viene ancora una volta chiesta ai residenti. Non è certamente la cifra finale che paghiamo all’anno che influisce, ma perché sempre sulle nostre spalle? Siamo senza alternative: i residenti si sono stancati di dare e basta», aggiunge Costa.

Apprensione in via Roma

Anche via Roma, lato portici, a breve sarà chiusa al traffico delle auto per almeno diciotto mesi. «Sono molto preoccupato, due anni fa la strada è stata resa pedonale e a noi non ha portato alcun vantaggio. La mancanza di un parcheggio o di potersi fermare al volo qui davanti inciderà in maniera negativa sul nostro lavoro, il rischio è di avere una perdita anche del 30 per cento», spiega Rosario Palmeri, orologiaio in via Roma da venticinque anni.

La preoccupazione per il cantiere che terrà chiusa la strada tanti mesi rimbalza da un’attiva all’altra della zona. «Diciotto mesi sono tanti. Danno una data, ma poi chissà, gli imprevisti ci sono sempre. Siamo in apprensione perché con la strada chiusa il lavoro inevitabilmente cala: in corso d’opera ci renderemo maggiormente conto di come andrà. Ma dopo un periodo difficile tra pandemia e bollette alle stelle, questa è l’ennesima prova per sopravvivere», si sfoga Salvatore Locci, titolare di una storica paninoteca in via Dei Mille.

«Abbiamo già avuto modo di avere via Roma chiusa e non è andata bene. Chiudere la strada al traffico significa penalizzarci. I parcheggi scarseggiano in generale, ma così rischiamo di diventare invisibili», evidenzia Maria Grazia Fiorenza, titolare di un negozio di scarpe. «Oltretutto, in previsione della zona che cambierà e, dicono sarà più bella e vivibile, i proprietari dei locali commerciali stanno aumentando gli affitti, io nel giro di un anno ho avuto già due aumenti».

«Perderemo i clienti»

Il concetto lo ribadisce Fernando Fiori, dipendente di una macelleria alla Marina: «Per i nostri clienti che vengono dall’altra parte della città sarà un problema arrivare e noi rischiamo di perderli. Ma noi stessi come facciamo ad arrivare fin qui? Non possiamo pagare ogni giorno 16 euro di parcheggio e poi sarà complicato anche lo scarico quotidiano delle merci, si prospetta un periodo non facile».

In piazza d’Armi, invece, i lavori per la messa in sicurezza della zona, li aspettano da anni. «Ma siamo certi inizieranno davvero e non sia solo un annuncio?», chiede meravigliato Antonio Morelli, presidente del comitato piazza d’Armi. «Per noi l’importante è che mettano una volta e per tutte in sicurezza la nostra zona e facciano un lavoro ben fatto. Speriamo questo cantiere non ci crei troppi problemi per entrare e uscire da casa. Vedere la strada affossata non ci fa piacere, ora il pericolo maggiore è nella curva che porta a via is Maglias, ogni tanto vi mettono mano, ma mai un lavoro definitivo, è importante intervengano subito lì: non vogliamo vedere altre auto sprofondare nel vuoto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata