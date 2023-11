Automobilisti distratti e pedoni a rischio 

Sempre più automobilisti distratti e aumentano i pericoli per i pedoni. Novembre è il mese nero con dieci incidenti di questo tipo in appena quindici giorni. Un dato allarmante se paragonato alla media mensile che è proprio di dieci eventi di questo tipo in trenta giorni. Tra le strade maggiormente a rischio ci sono via is Mirrionis, via Roma e viale Trieste.

Il fenomeno

Soltanto nell’ultima settimana sono tre le persone investite. Le cause, dalle informazioni in possesso degli agenti della Polizia Locale, sono sempre le stesse: la distrazione dei conducenti alla guida delle auto e il mancato rispetto delle norme del codice della strada. Preoccupa soprattutto il numero di persone che utilizzano il telefono cellulare mentre sono alla guida. Basta un attimo di distrazione per non accorgersi di una persona che sta attraversando la strada anche sulle strisce pedonali. Difficile per gli agenti della Municipale sorprendere, e sanzionare, chi guida con lo sguardo incollato allo schermo di uno smartphone magari per rispondere a un messaggio su whatsapp oppure per inviare un “vocale” o anche per l’utilizzo dei social. Anche se le sanzioni, rispetto al passato, sarebbero in aumento. Ci sono poi le altre cause, evidenziano ancora dal comando di via Crespellani, come l’alta velocità nonostante si circoli nelle strade urbane. In questo caso, un conducente non riesce a fermarsi in tempo quando un pedone sta attraversando. «L’eccesso di velocità e la distrazione di chi è alla guida sono certamente tra le cause principali degli incidenti e anche dell’investimento di pedoni, che sono il dieci per cento dei sinistri complessivi», evidenzia il comandante della Polizia Locale, Gianbattista Marotto.

I numeri e le fughe

Nel 2022 i pedoni investiti sono stati 125. Quest’anno, nei primi dieci mesi siamo a 94 incidenti: tre le persone morte. E nella metà dei casi le ferite sono gravi. E sono in crescita anche gli automobilisti che scappano dopo aver provocato un incidente o addirittura dopo aver investito una persona, senza nemmeno curarsi delle condizioni del ferito. Anche in questo caso siamo già a tre episodi nel mese di novembre. Due conducenti sono stati già identificati grazie al lavoro del personale della Polizia Locale. E un terzo ha le ore contate. Il tutto grazie alle testimonianze, alle immagini delle telecamere presenti in molte strade ma anche al lavoro investigativo, magari partendo da un pezzo di carrozzeria “perso” dall’auto coinvolta nell’investimento. Chi scappa lo fa perché magari ubriaco o alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Oppure perché si dovrebbe trovare a casa, ai domiciliari, oppure perché non potrebbe guidare in un determinato orario per delle limitazioni relative a guai giudiziari. In questi casi si arriva comunque al proprietario dell’auto coinvolta nell’incidente ma non potendo avere magari la certezza su chi fosse alla guida, c’è qualcun altro che si prendere la responsabilità – e la denuncia – per coprire una persona che avrebbe conseguenze ben più gravi.

RIPRODUZIONE RISERVATA