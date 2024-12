Automobilisti di nuovo in trappola 

Il minimo battito d’ali di una farfalla è in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. Questa è la frase che meglio esprime ciò può accadere a Nuoro, dove un banalissimo incidente, per fortuna senza feriti, è in grado di mandare completamente in tilt tutto il sistema viario in ingesso e uscita della città e intrappolare per quasi un’ora tantissimi automobilisti in code interminabili, impossibilitati a scegliere percorsi alternativi. Semplicemente perché non ci sono, o perché sono già chiusi e impraticabili. È successo ieri mattina per un incidente sulla rampa di accesso che immette dalla città alla 131 dcn. Chilometri di file in ingresso alla città e in uscita, traffico completamente bloccato per quasi un’ora.

Partenza vietata

Senza una valida alternativa di viaggio fornita dai treni, con la galleria di Mughina chiusa, uno svicolo autonomo della zona industriale alla 131, Nuoro è sempre più isolata. Ostaggio di se stessa. Chi si attendeva il caos per l’avvio dei lavori di bitumazione di viale Trieste in un periodo di concomitanza con le feste natalizie, ieri ha dovuto far in conti invece con i limiti dell’unico accesso alla città che rimane a due corsie, con una sola carreggiata per senso di marcia. Un handicap enorme perché ieri un incidente nell’ora di punta, fortunatamente senza feriti, ha mandato in tilt il traffico di Nuoro. Il sinistro ha coinvolto un furgone e una Fiat Panda, è avvenuto nella rampa di accesso per la 131 dcn bloccando il traffico sia in ingresso alla città per chi proveniva da Siniscola sia in uscita per chi era diretto verso la 131 dcn, direzione Cagliari, Sassari ed Olbia. Tre quarti d’ora con auto bloccate e impossibilità sia di partire che entrare in città. A complicare la viabilità i lavori alle gallerie e ai viadotti sulla 131 dcn con una corsia per senso di marcia e auto incolonnate per chilometri.

Il caos

Sono le 8 quando scoppia il caos. Solo la scelta alternativa di chi era diretto in città di passare dal tortuoso ingresso di Marreri ha dato un po’ di respiro. Per il resto le code hanno paralizzato il traffico sino a via Segni, bloccata l’uscita dei mezzi dalla zona industriale di Pratosardo e per chi arrivava dalla statale 389, diretto a Cagliari o Sassari. L’unico tratto percorribile era quello in ingresso alla città dalla 131 dcn per chi arrivava da Sassari o da Cagliari.

