Automobili vandalizzate a Bacu Abis 

Brutto risveglio, ieri, per due cittadini di Bacu Abis: nella notte, ignoti hanno preso di mira due auto parcheggiate in via Valle Imperina sfondandone i lunotti e finestrini.

«Sabato siamo rientrati a casa molto tardi – racconta Giampaolo Atzori 76 anni, proprietario di una delle auto vandalizzate – e non abbiamo notato nulla che facesse presagire ciò che abbiamo trovato al nostro risveglio». All’interno dell’auto di Atzori non è stato trafugato nessun oggetto: su uno dei sedili c’era anche un cellulare dimenticato che i malintenzionati hanno completamente ignorato. Non è chiaro dunque, al momento, il motivo del gesto. «Non so darmi una spiegazione», conclude Atzori: «È preoccupante però che nella nostra piccola comunità si verifichino casi simili, non è un bel segnale». Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi.

RIPRODUZIONE RISERVATA