Automobili guaste dopo il rifornimento 

Serbatoio in riserva, rifornimento di carburante e via di nuovo a bordo dell’auto: di solito funziona così, ma lo scorso 5 febbraio qualcosa sarebbe andato storto a San Sperate. Sono diversi gli automobilisti che una volta fatto carburante, in questo caso si parla di gasolio, nel giro di poco tempo si sono ritrovati a dover fermare la vettura e portarla dal meccanico. Il punto in comune di tutti i racconti è il distributore: sempre lo stesso. E così gran parte dei danneggiati si è rivolta all’avvocato Francesco Manca che ha spedito una diffida all’azienda Tamoil per il risarcimento dei danni.

Le denunce

Tutte le dichiarazioni raccolte dall’avvocato Manca raccontano più o meno la stessa storia: le auto, dopo aver lasciato il distributore, hanno iniziato a fare «rumori strani» per poi spegnersi. Portate in officina, all’interno dei serbatoi sarebbe stato trovato «materiale acquoso», che non è detto sia acqua, all’interno dei serbatoi. Le vetture hanno subito dei danni che, in media, sono valsi circa 500 euro. Qualcuno se l’è cavata con meno, altri hanno avuto danni più ingenti. Le richieste di risarcimento sono state inoltrate ai canali ufficiali di Tamoil, per esempio con i ticket che l’azienda dà la possibilità di aprire. I tempi per un risarcimento non sono specificati, ma tendenzialmente saranno più lunghi di qualche giorno. Intanto nell’impianto sansperatino per alcuni giorni erano stati portati avanti dall’azienda i controlli: alcune pompe diesel sono state bloccate e poi rimesse in funzione al termine delle operazioni.

In paese

Christian Ghiani, uno dei danneggiati, specifica: «Il problema non riguarda chi gestisce l’impianto di San Sperate in via Cagliari che secondo noi poco ha a che fare con la vicenda, anzi forse ha avuto disagi quanto noi. La questione riguarda il carburante che in quel lasso relativamente breve di tempo è finito nelle auto di una decina di persone. Ci siamo rivolti ad un avvocato per tutelarci tutti insieme». Simona Littera, invece, ha proceduto per vie legali in modo autonomo: «Nel mio caso ho presentato un conto più alto a Tamoil. Questo perché i miei problemi non si sono fermati all’auto danneggiata, ma ho dovuto anche recuperare un’auto provvisoria per poter continuare la mia vita quotidiana».

L’avvocato Francesco Manca chiude: «Sono fiducioso che Tamoil alla fine riconosca il risarcimento agli interessati e c’è anche un precedente: è un’azienda corretta».

Dal gestore del distributore e dalla Tamoil non è arrivata alcuna replica.

