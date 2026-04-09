Automobile travolge un cavallo in fuga sulla Provinciale 15 

Un grave incidente ha turbato la serenità dell’ambiente equestre ghilarzese alla vigilia della processione di Sant'Isidoro.

Ieri alle 9 un cavallo, tenuto al pascolo nelle campagne di “Pardu”, ha scavalcato il muro di cinta e si è diretto verso la strada Provinciale 15, in via del Mandrolisai, vicino a Su Cantaru alla periferia del paese. Qui, l’impatto con un’auto che transitava in quel momento è stato inevitabile causando danni alla vettura e gravi ferite all’animale. Il conducente dell’utilitaria è rimasto illeso, mentre il cavallo, dopo aver cercato di rialzarsi diverse volte, è stato abbattuto a causa delle importanti ferite riportate. Il servizio veterinario dell’Asl 5 e la veterinaria Elisabetta Sechi, dopo le visite accurate sull’animale, hanno infatti constatato che purtroppo non c’era più nulla da fare.

L’animale era di Francesco Sini, giovane cavaliere ghilarzese, rimasto particolarmente scosso per l’accaduto, considerato l’affetto che nutriva nei confronti del suo cavallo. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Ghilarza hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, raggiunti sul luogo dell’incidente dai familiari e soci dell’Associazione ippica ghilarzese, guidata da Raffaele Sini, fratello del proprietario del cavallo. La festa di Sant'Isidoro, una delle più importanti del mondo agro-pastorale, si svolgerà dunque con un velo di tristezza a causa di questo episodio. ( s. c. )

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