Automobile nella cunetta, un ferito 

Tre costole rotte, altre contusioni, e tanto spavento. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì nei pressi di Tratalias.

Per cause ancora da accertare, forse l'asfalto bagnato, un uomo di 41 anni di Tratalias, Michele Meloni, mentre percorreva la strada Provinciale 74 che conduce a Perdaxius, ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto. La vettura ha finito la sua corsa contro un albero di eucaliptus. Pochi minuti dopo l'allarme, dato da altri automobilisti. Dalla centrale del 118 è stata inviata l’ambulanza dei volontari di Narcao. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e lo hanno trasferirlo all’ospedale Sirai di Carbonia dove è rimasto in attesa di capire se fosse necessario trattenerlo a Carbonia, o trasferirlo a Cagliari dal momento che il reparto di Traumatologia da settimane non effettua più sedute operatorie. L'uomo ha riportato -come evidenziato dalle radiografie, la frattura di alcune costole e altre lesioni minori.

