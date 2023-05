Automobile incendiata: non il gesto di un ex ma di uno sconosciuto 

Lei ha dovuto cambiare abitudini di vita, prendendo le dovute precauzioni a tutela sua e dei suoi cari. Il suo compagno invece si ritrova senza più l’auto e deve fare i salti mortali per andare al lavoro. E tutto per colpa non di un ex, come si era precedentemente scritto nell’articolo del 4 maggio, ma di un compaesano che la donna conosce a malapena di vista, probabilmente invaghito di lei.

Si vanno precisando i contorni della vicenda che, a Soleminis, ha visto suo malgrado protagonista una coppia e che ha portato i carabinieri della Compagnia di Dolianova a denunciare un operaio di 55 anni, Massimiliano Sessini, accusato di essere il responsabile di una serie di atti compiuti contro il compagno della donna, un cittadino senegalese di 43 anni: il 1° marzo la foratura di tutte e quattro le gomme, a fine aprile l’incendio che ha distrutto il veicolo.

Non solo: secondo i carabinieri Massimiliano Sessini sarebbe anche l’autore di un messaggio anonimo, contenente insulti ed epiteti razzisti, recapitato a casa della donna il 4 marzo scorso.

Anche tra l’operaio senegalese e Sessini non c’è una conoscenza diretta: il primo lavora per un'azienda per la quale in passato ha lavorato anche l’uomo denunciato dai carabinieri, ma il rapporto di lavoro è iniziato quando quello di Sessini si era già concluso.

All’identificazione del 55enne i militari erano arrivati esaminando i filmati di alcune telecamere di sicurezza in funzione nel paese. (m. n.)