Automobile in fiamme durante la notte 

Incendio auto la scorsa notte a Narcao. L’allarme è scattato intorno alle tre e mezza del mattino, quando il fuoco ha avvolto una Land Rover Freelander appartenente a un’infermiera del posto; era stata parcheggiata nel tratto urbano della provinciale 78, precisamente in via Carbonia. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che hanno inviato la squadra 6A da Carbonia: hanno potuto limitare i danni, visto che il fuoristrada era già quasi completamente distrutto dal fuoco. Sul posto ieri mattina anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA