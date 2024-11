Automobile a fuoco dopo l’incidente: assessora contusa 

Brutta disavventura l’altra sera per l’assessora regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas. Mentre percorreva la Statale 130 a bordo della sua Opel Mokka in direzione Cagliari, nei pressi di Elmas è stata tamponata da un'altra vettura . «L’altra auto ha preso fuoco nella parte anteriore, danneggiando anche la mia, bruciando anche la plastica del paraurti. Tanto spavento per la botta ricevuta, ma anche per le fiamme sprigionatosi alla vettura, con il guidatore dell’altra macchina che è fuggito con la macchina in fiamme, fermandosi poco più avanti nei pressi di un centro commerciale, per di più senza patente e con la vettura sprovvista di assicurazione». Per l’assessora fortunatamente lesioni non gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA