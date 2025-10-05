autogol di secci, Calangianus ko 

Calangianus 0

Taloro 1

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Serra, Secci, Tamponi (28’ st Valentini), Dombrovoschi, La Rosa, Moreo (14’ st Mauro), Mamia, Tusacciu (42’ st Zannetti), Perez (17’ st Saiu), Pirina. In panchina: Coscione, Asara, Giagheddu, Concas, Delogu. Allenatore Marini.

Taloro (4-4-2) : M. Fadda, M. Fois, Secchi, Sau, Castro, A. Fadda, Mameli (34’ st Medde), Navarrete, Cossu, Canessini (1’ st Lapia), Caddeo (43’ st Zappino). In panchina: Trogu, Sanna, Moro, E. Fois, Malatesta, Santoro. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete : pt 25’ Secci (a).

Note : espulsi Mass. Fadda, Sau, Dombrovoschi; ammoniti Tamponi Perez, Secchi, Cossu.

Calangianus. Sfortuna sì, ma anche un’evidente sterilità in attacco, e alcune opinabili decisioni del direttore di gara, condannano il Calangianus alla prima sconfitta casalinga in questo campionato. Non è bastata ai giallorossi (ieri in maglia bianca), una ripresa tutta cuore e grinta per riequilibrare le sorti dell’incontro, anche perché il subentrato portiere ospite Medde è stato superlativo.

Il gol-partita giunge a 25 minuti dall’inizio: Caddeo batte una punizione dalla distanza, Secci tocca la sfera nel tentativo di rinviarla e inganna il proprio portiere. Il Taloro, squadra davvero tosta ed esperta della categoria (26 anni ininterrotti in Eccellenza), colpisce anche una traversa al 12’ della ripresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA