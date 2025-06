Autofficina abusiva sequestrata 

Un’area e alcuni locali utilizzati come autofficina, dove venivano gestiti rifiuti speciali e pericolosi in modo irregolare, sono stati messi sotto sequestro dalla Forestale di Oristano, coordinati dalla Procura.

L’autofficina lavorava senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Durante l’ispezione sono stati trovati diverse auto in riparazione, rifiuti speciali (pericolosi e non), tra cui oli minerali esausti e materiali ferrosi, componenti meccaniche nuove e usate, attrezzature per la riparazione delle autovetture. Tutti i materiali sono stati gestiti in violazione delle normative ambientali. Grazie anche alla collaborazione con la compagnia barracellare, le indagini hanno consentito di collegare un cumulo di rifiuti nelle campagne di Riola Sardo all’attività illecita dell’autofficina. Gli investigatori del Corpo hanno accertato che l’attività, condotta da un 35enne residente a Cabras, era priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa e ambientale. Il titolare è stato denunciato per abbandono e gestione illecita di rifiuti e gli è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro. Infine sette sanzioni amministrative, ciascuna pari a 83 euro, sono state emesse nei confronti dei proprietari dei veicoli in riparazione presso l’autofficina abusiva.

