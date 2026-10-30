Autoemoteca e tagli: rebus-infermieri 

Dopo l’allarme per le raccolte Avis a rischio, il taglio al monte ore delle prestazioni aggiuntive delle infermiere dell’ospedale San Martino di Oristano diventa un caso. Lunedì ci sarà un incontro tra la direzione Asl e i rappresentanti dei lavoratori per capire come l’azienda intenda riorganizzare i turni mantenendo inalterato il servizio ma con meno ore a disposizione. Un vero rebus.

I termini della questione

La vicenda è esplosa all’indomani della raccolta di sangue saltata domenica scorsa a Milis proprio per mancanza dell’infermiere. Il punto è presto detto: la Regione ha ridotto il budget per le prestazioni aggiuntive del comparto infermieristico e, di conseguenza, la Asl ad agosto ha deliberato il taglio alle ore riducendole a 75 per trimestre. Finora, tuttavia, il ricorso alle prestazioni aggiuntive ha consentito di soddisfare le esigenze che non trovavano spazio nell’orario previsto dal contratto, proprio come le donazioni di sangue. Per le raccolte, infatti, dal giovedì alla domenica, l’autoemoteca del Centro trasfusionale con a bordo medico, infermiere e autista si mette in moto per raggiungere le sedi Avis in tutta la provincia e – nel weekend – spesso si tratta di lavoro che finisce alla voce “straordinario”. All’allarme scaturito dopo la tappa cancellata a Milis e alle 25 sacche di sangue perse, la Asl risponde con una nota dal titolo “Nessuno stop alle raccolte di sangue”. «La settimana prossima incontrerò il presidente dell'Avis provinciale di Oristano per definire il calendario delle raccolte del 2027 secondo la nuova organizzazione, concentrandole anche nei giorni feriali e fino al sabato, riducendo le uscite della domenica», sono le parole di Amarilli Boccone che – si apprende sempre dalla nota Asl – è la «responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano» finora guidato da Mauro Murgia che da domani sarà ufficialmente in pensione.

Il confronto

L’azienda sanitaria, tuttavia, promette che le prossime date non subiranno modifiche: «Al momento, salvo comunicazioni di malattie e assenze non programmate, siamo in grado di coprire tutte le giornate di raccolta di sacche di sangue organizzate con le sezioni locali dell’Avis sino a tutto il mese di dicembre», scrive sempre Boccone. La direttrice generale Grazia Cattina nella nota aggiunge: «Per la direzione generale rappresenta una priorità la prosecuzione di questo percorso solidale in collaborazione con l’Avis per assicurare il fabbisogno di sacche di sangue in tutta la nostra provincia di Oristano e non solo. È stato dato mandato affinché la riorganizzazione del servizio, resasi necessaria al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse date, non pregiudichi questo intendimento».

Dal canto loro le infermiere aspettano di capire cosa succederà. «Quello che posso dire è che sabato e domenica le infermiere responsabilmente usciranno per garantire le raccolte perché senza sangue non si va avanti, pensiamo ai pazienti oncologici, ai talassemici, agli interventi chirurgici: il sangue serve a tutti – sottolinea Angela Dessì, segretaria territoriale del sindacato Nursind, contattata al telefono –. Per il resto, attendiamo l’incontro di lunedì».

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