Autocisterna si ribalta sulla 131 

Spettacolare incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla 131, nella salita tra Birori e Campeda. Un’autocisterna, che trasportava gasolio, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata in direzione Sassari. Forse ingannato dai segnali stradali, forse costretto ad andare sulla destra perché sorpassato da un’auto o tradito da un attimo di distrazione, il conducente, Salvatore Secchi, 52 anni, originario di Sassari, ha perso il controllo del mezzo, che ha urtato il guardrail spartitraffico, nell’uscita per Nuoro, per poi ribaltarsi su un fianco, bloccando la carreggiata, in direzione Sassari, sulla statale 131, di fronte all’abitato di Birori. L’autocisterna ha riversato sull’asfalto l’intero carico di gasolio. La strada è rimasta chiusa.

Traffico deviato

L’uomo è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Sassari. Ha riportato un trauma cranico, le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente si è verificato attorno alle 15 in un tratto della 131 che da qualche tempo è interessato dalla manutenzione straordinaria. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Macomer, i vigili del fuoco (che hanno provveduto a rimuovere il mezzo) e una squadra dell’Anas. Quel tratto di strada, in direzione Sassari, è rimasto bloccato per oltre due ore. Il traffico è stato deviato in direzione Nuoro e subito dopo di nuovo verso Sassari, vicino al bivio di Birori, passando sulla statale 129. Si è formata una lunga fila di mezzi, defluiti grazie all’immediato intervento della polizia stradale e dell’Anas. È l’ennesimo incidente che si verifica in quel tratto della 131, prima della salita per Campeda. Nasconde tante insidie, nonostante l’asfalto sia stato rifatto di recente. La carreggiata è stretta e forse questa è la vera causa dell’incidente anche di ieri, già teatro di altri sinistri e anche tragedie.

