Autocarrozzeria distrutta dalle fiamme 

Dell’autocarrozzeria alla periferia di Abbasanta è rimasto poco. Nel capannone distrutto dalle fiamme, il proprietario va avanti e indietro disperato. «È il secondo rogo in pochi mesi» ripete Diego Cosseddu, artigiano 79enne. Questa volta però i danni sono molto più ingenti: le attrezzature sono carbonizzate, gli uffici amministrativi danneggiati gravemente, solo il forno della verniciatura è stato in parte risparmiato dal rogo. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, non si esclude che si sia trattato di un guasto all’impianto elettrico ma al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.

L’allarme

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino di ieri. È stato un automobilista di passaggio a notare il fumo e il fuoco che avvolgeva il capannone in località Benajola a ridosso della strada Statale 131 al chilometro 147. Immediatamente ha lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno lavorato quasi quattro ore per domare l’incendio. Poi le operazioni di bonifica, andate avanti fino alla prima mattinata di ieri; i vigili da subito hanno effettuato tutte le verifiche per cercare di fare piena luce sulle cause che hanno provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Ghilarza che hanno avviato ulteriori accertamenti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, né quella di un guasto e un corto circuito a un impianto né l'origine dolosa.

I danni

«Io sono stato avvisato subito – racconta il 79enne – quando sono arrivato, i vigili del fuoco erano già al lavoro per spegnere l’incendio. Non so cosa pensare, è andato quasi tutto distrutto». L’artigiano, una vita in carrozzeria, non nasconde l’amarezza per quanto accaduto. Tanto più che solo due mesi fa aveva dovuto fare i conti con un episodio analogo. «Allora c’era stato un principio d’incendio a causa di un corto circuito e i danni erano stati contenuti – ricorda – adesso è tutto carbonizzato, non riesco a fare una stima dei danni. Forse solo il forno della verniciatura si è salvato un pochino, il resto è tutto nero». Cosseddu già da ieri si è messo al lavoro per ripulire la struttura, a poco a poco verrà fatto un calcolo dei danni. «Non sono nemmeno assicurato, vedremo come fare» ripete con preoccupazione fra quel che resta della sua carrozzeria meccatronotecnica.

