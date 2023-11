Autocaravan bruciato  di fronte alla scuola «Situazione a rischio» 

Dopo l’incendio, il degrado. Proteste e disagi in via Foscolo dove qualche settimana fa era stato dato fuoco a un camper. Da allora il mezzo, gravemente danneggiato dalle fiamme e con molte parti pericolose in vista, è stato circondato dalle strisce bianche e rosse ma non è mai stato rimosso.

Questo perché è ancora sotto sequestro e non si può spostare. Sta di fatto però che i residenti e i titolari delle attività commerciale della zona sono sul piede di guerra e chiedono l’immediato ritiro. Anche perché il mezzo si trova proprio davanti al cortile della scuola con i bambini che all’entrata e all’uscita sono costretti a passarci vicino con il rischio di farsi male.

«Già da due anni», raccontano i residenti della zona che preferiscono restare anonimi per paura di ritorsioni, «quel camper stava parcheggiato lì con un via vai continuo di persone poco raccomandabili, tanto che già più volte avevamo protestato. Purtroppo però nessuno ci ha ascoltato. Aveva le ruote a terra e il finestrino abbassato e alla fine qualche giorno fa è stato incendiato. Adesso ci troviamo con questo bello spettacolo qui davanti dove non dimentichiamoci che c’è anche una scuola. Qui ci sono tante attività e noi questo degrado non lo vogliamo». Anche Sicurezza e Ambiente, la ditta che si occupa delle rimozioni, ha però le mani legate: senza il dissequestro non si può intervenire.

