«Autobus, serve un servizio più moderno» 

La riforma del trasporto pubblico locale dovrà essere approvata entro la fine dell’anno, o la Regione rischia una procedura d’infrazione da parte dell’Ue. Il disegno di legge della Giunta poi è «fondamentale per evitare una gara europea per l’assegnazione del servizio, che rappresenterebbe un serio pericolo per le aziende di trasporto pubblico sarde e per i loro dipendenti», dice Michele Cossa (Riformatori).

La riforma istituisce il bacino unico e l’ente che si occuperà della gestione. Primi passi verso un cambiamento del servizio. «Il trasporto pubblico è quasi sempre il primo contatto che chi arriva ha con la Sardegna: dalla sua efficienza ci si fa un’idea della nostra Isola e della sua capacità di essere accogliente. Una nuova legge è un’occasione unica per modernizzare l’intero sistema di trasporto pubblico in Sardegna, adeguandolo alle esigenze degli utenti e dei turisti. È essenziale che parallelamente la Regione preveda investimenti tali da consentire da consentire il completamento dell’ammodernamento della flotta, non più rimandabile, garantendo veicoli più sicuri, efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale». continua Cossa.

La riforma dovrebbe entrare a regime nei prossimi tre anni, nel frattempo i contratti con le aziende (Arst, Ctm, Atp, Aspo e le altre) sono stati prorogati.

