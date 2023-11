Autobus pieno, studenti lasciati a terra 

Studenti costretti a scendere dall’autobus che li stava portando a scuola. Il motivo? Era troppo pieno e il conducente ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza.

È successo nei giorni scorsi attorno alle 7.30 nella linea che da Sestu porta i pendolari negli istituti superiori di Cagliari. Una decina i ragazzi che sono rimasti a terra.

Il racconto

Tra loro anche il figlio di Rossano Boi che racconta: «Questa volta è capitato a loro ma domani a chi potrebbe capitare e dove? Mio figlio è salito alla fermata di via Monteverdi a Sestu. Dopo alcune soste, precisamente in via Vittorio Venuto, l’autista ha fermato il mezzo ed è sceso dal posto di guida; dopodiché si è diretto verso le portiere per fare scendere le persone in prossimità dell’uscita. Mi ha lasciato sorpreso che abbiano fatto salire dei passeggeri per poi farli scendere successivamente, avrebbe avuto più senso evitare di caricarli una volta resosi conto di aver raggiunto il limite della capienza. Oltre la fermata di mio figlio ne sono state effettuate altre tre prima di prendere la decisione di fare scendere le persone. Per fortuna è successo a Sestu e non ad esempio al Policlinico, sarebbe stato più difficoltoso recuperarlo in tempi brevi per me e gli altri genitori che sono corsi dai propri figli per portarli a scuola». Il genitore ha anche provveduto a mandare diverse segnalazioni all’Arst tramite mail, che al momento non hanno ricevuto risposta, e all’assessore dei trasporti di Sestu.

L’Arst

Il direttore dell’Arst Carlo Poledrini dà una prima spiegazione in attesa di altri accertamenti per chiarire il disguido: «Spesso – sono le sue parole - ci sono delle incomprensioni sull’utilizzo delle fermate e spesso l’affollamento sui mezzi è tale per cui gli autisti ritengano di non caricare più persone. Chiaramente non fa parte della nostra politica aziendale, vogliamo sempre trasportare tutti gli studenti al meglio. C’è stato sicuramente un equivoco tra il conducente e i ragazzi, in particolare riguardo la sosta di fermata. Siamo dispiaciuti e assicuriamo il massimo impegno per evitare che si verifichino altri avvenimento del genere. Stiamo verificando tutte le condizioni per le quali queste situazioni non debbano avvenire. La nostra posizione è che non si debbano verificare questi disagi. Verificheremo tutto».

Un tema, quello dei trasporti a Sestu, spesso motivo di lamentela dei cittadini alle prese con forti disagi e bus spesso insufficienti.

