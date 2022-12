Autobus, manca un servizio notturno 

«Sulla base del contratto di servizio con la Regione Sardegna>, fa sapere il Ctm, «siamo autorizzati ad effettuare soltanto gli orari indicati. Eventuali richieste di servizio notturno, devono essere fatte alla Regione e preventivamente autorizzate, compatibilmente con le risorse economiche disponibili».Insomma, la soluzione non sembra vicina. E così, in assenza di collegamenti, capita che ci si avventuri in bicicletta e in monopattino anche in strade dove è severamente vietato, rischiando la vita. Come è successo qualche settimana fa al ciclista falciato da un’auto in viale Marconi. E proprio quell’incidente ha riacceso le polemiche.

Chi deve tornare in città dopo una notte di lavoro o dopo una serata a cena fuori o in discoteca, se non ha la macchina ha una sola scelta: quella di restarsene a casa. Non sono bastati appelli, solleciti e petizioni: dei bus notturni che colleghino la terza città della Sardegna a Cagliari e agli altri centri del hinterland dopo la mezzanotte non c’è proprio traccia e le notizie in merito non sono nemmeno confortanti.

L’ultima corsa è quella del PF che dal litorale raggiunge Cagliari alle 23.44. Con tutti gli altri mezzi va ancora peggio: il 30 da Cagliari a Quartu viaggia per l’ultima volta alle 22,30 e nel percorso inverso alle 23. Da Cagliari a Flumini ultimo giro con il PF alle 22,50 mentre il PQ da Cagliari a Quartu fa l’ultima corsa alle 22,10 e nel percorso inverso alle 22,50. Non va certo meglio con il QEX la nuova linea diretta Cagliari-Quartu e viceversa che fa gli ultimi viaggi rispettivamente alle 22,55 e alle 23,19.

Contratto di servizio

«Sulla base del contratto di servizio con la Regione Sardegna>, fa sapere il Ctm, «siamo autorizzati ad effettuare soltanto gli orari indicati. Eventuali richieste di servizio notturno, devono essere fatte alla Regione e preventivamente autorizzate, compatibilmente con le risorse economiche disponibili».Insomma, la soluzione non sembra vicina. E così, in assenza di collegamenti, capita che ci si avventuri in bicicletta e in monopattino anche in strade dove è severamente vietato, rischiando la vita. Come è successo qualche settimana fa al ciclista falciato da un’auto in viale Marconi. E proprio quell’incidente ha riacceso le polemiche.

Serve un milione all’anno

«Diversi incidenti mortali e tanti altri con feriti sono avvenuti nelle ore notturne, quando non essendoci mezzi pubblici si è costretti a mettersi in macchina stanchi (il colpo di sonno può succedere anche al guidatore più prudente che non ha assunto nessuna sostanza e sta tornando dal lavoro) o arrangiarsi in monopattino o in bici» spiega Michele Vacca, referente per la Sardegna dell’associazione Utenti trasporto pubblico. «Istituire il servizio di bus notturni deve essere una priorità. Il Ctm da più di 3 anni ha pronto il progetto per un servizio che costerebbe circa un milione di euro annui, circa 83.000 euro al mese». Qualche tempo fa sul tema era stata avviata una petizione on line ed erano state raccolte migliaia di firme.

I cittadini

«Io non ho la macchina e quando devo uscire la sera, perché tutti abbiamo diritto di divertirci ogni tanto, se non ho un passaggio per tornare sono costretta a stare a casa», racconta Laura Scano, 37 anni. «Mi chiedo come sia possibile che una città come Quartu sia tagliata fuori dai collegamenti notturni. Anche uno che vuole andare ad assistere a uno spettacolo, come fa se non c’è un mezzo per fare ritorno?». Roberto Asuni ha 38 anni e spesso lavora fino a tardi. «Mi è capitato di trovarmi senza auto per vari motivi e sono stato costretto a chiedere un passaggio ai colleghi». Come lui attendono una soluzione le persone che lavorano nei pub, nei cinema, nei ristoranti.

