Autobus in panne, traffico paralizzato  

Un autobus dell’Arst fermo in mezzo alla strada per un guasto: e così, ieri mattina, per oltre un’ora, il traffico tra via Mameli, viale Merello e viale Trieste ha subito pesantissime conseguenze. Si sono formate lunghe file d’auto e sono rimasti intrappolati anche altri mezzi pubblici. Per rimuovere il pullman è stato necessario l’intervento di una speciale autogrù.

Il bus si è fermato improvvisamente mentre affrontava via Mameli. I vari tentativi di farlo ripartire sono stati inutili. Intanto la viabilità è andata subito in tilt. Sono arrivati altri mezzi pubblici e in poco tempo si contavano un altro autobus dell’Arst e tre del Ctm. Oltre a tutte le auto rimaste intrappolate. Chi è riuscito a deviare non ha fatto molta strada. Con questo blocco e con viale Trieste chiusa (in direzione via Roma) per lavori, tutti si sono riversati in viale Merello. Le conseguenze sono state lunghe file e attese snervanti per fare pochi metri.

Sul posto, per cercare di gestire il traffico, si sono messi al lavoro gli agenti della Polizia Locale. Per più di un’ora impossibile riaprire via Mameli. Soltanto quando è arrivata l’autogrù la situazione, lentamente, è tornata alla normalità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA