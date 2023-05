Autobus, il Comune abbatte i prezzi 

«È la prima volta nella storia dell’azienda che un’amministrazione comunale interviene per promuovere il trasporto pubblico locale in maniera così significativa», sottolinea Carlo Arba, presidente del Ctm. «L’idea di favorire il trasporto pubblico rispetto all’auto privata è un cambio di paradigma e l’azienda è pronta ad abbracciare questa iniziativa», aggiunge.

«Cagliari è coinvolta in un’azione di trasformazione della mobilità in ottica sostenibile», dice il sindaco Paolo Truzzu. «A Cagliari, in una qualsiasi mattina nell'ora di punta, il traffico di auto e moto, rappresenta il 63,44%, il trasporto pubblico assorbe una quota pari al 16,80% e chi si muove a piedi rappresenta il 19,45%. La mobilità sostenibile è relegata a una quota pari al 36,56%. L'obiettivo è guadagnare 12,2 punti percentuali: per raggiungere questo traguardo il Comune vuole portare il trasporto pubblico al 25,3%», aggiunge.

Con trenta euro all’anno (13,50 per chi ha più di 65 anni) si potranno prendere gli autobus del Ctm tutti i giorni, per tutte le corse. Ecco “CagliarinBus”, l’iniziativa del Comune in accordo con il Ctm che sconta il prezzo dell’abbonamento annuale del 90%. Obiettivo: convincere sempre più cagliaritani a lasciare l’auto in garage e spostarsi con i mezzi pubblici. Non solo una scelta ambientalista ma un disegno più ampio dell’amministrazione delineato nel piano urbano della mobilità sostenibile che mira a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e la mobilità dolce.

L’incentivo

Come funziona

Complessivamente, a disposizione ci sono 1,6 milioni di euro. Tutti i cittadini, senza limitazioni di reddito né di Isee, minorenni compresi (ma l’iscrizione deve essere fatta da un genitore), quindi, possono richiedere da oggi fino al 24 ottobre un abbonamento annuale scontato del 90%. Come si fa?L’unico canale accessibile è l’app del Ctm Busfinder, che si può scaricare su tutti gli smartphone: dal menù bisogna selezionare la voce “richiesta Cagliarinbus”, quindi compilare il form in tutte le sue parti. Importante: allegare una copia del documento di identità, fronte e retro, e del codice fiscale della persona che richiede l’abbonamento. Entro 5 giorni, il Ctm invierà una mail di conferma. Trattandosi di risorse limitate, il sistema funzionerà “a sportello”: significa che gli abbonamenti scontati saranno disponibili fino a esaurimento delle risorse. Tradotto: occorrerà fare la richiesta il prima possibile per ottenere lo sconto. L’agevolazione non è cumulabile con altri bonus trasporti né incentivi analoghi, per esempio quelli riservati agli studenti o alle categoria svantaggiate, solo per citarne alcuni.

L’abbonamento, una volta ricevuto l’ok del Ctm, sarà rilasciato in formato elettronico e, quando si viaggerà sui bus, dovrà essere validato a ogni accesso premendo il tasto valida/trasbordo del titolo di viaggio dall’app sul proprio cellulare, inquadrando uno dei qr code presenti sui bus. ( ma. mad. )

