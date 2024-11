«Autobus davanti alla finestra: è illegale» 

Troppo vicina alle finestre di una casa, le cui mura tremano al passaggio dei bus di linea e di pesanti tir, per la disperazione di una donna che rischia di vedere aggravarsi il suo stato di salute. Per questo a Nuraminis il sindaco Stefano Anni ha soppresso la fermata Arst realizzata nella via Roma, contestata dai residenti che un mese fa, nel breve volgere di alcune ore, si erano visti restringere la carreggiata proprio dalle strisce gialle per demarcare la fermata e dalla corsia pedonale dedicata ai passeggeri in discesa dai mezzi di trasporto pubblico.

L’ordinanza

Il sindaco ha così in parte rivisto la sua stessa ordinanza che il 17 ottobre scorso istituiva la fermata, accogliendo quindi le proteste dei residenti della via Roma, e in particolare di Raffaela Todde, che l’11 ottobre scorso si era vista realizzare la fermata che, ha scritto la donna in una nota indirizzata al sindaco, «secondo le norme del codice della strada è del tutto irregolare».

«Sono state accolte le richieste della cittadina e nell'ambito del rifacimento della segnaletica affidata da poco per 70 mila euro sarà realizzata una fermata bus in un punto diverso con spazi meno ristretti, cercando di conciliare le esigenze dei pendolari e quelle di chi abita a ridosso delle fermate del bus», spiega meglio Anni.

Cercasi disperatamente area per nuova fermata bus, insomma, anche se il sindaco Anni avrebbe già individuato lo stallo che per ora non rivela: «Prima di renderlo noto attendo prima la conferma dell’Arst».

In centro

In via Roma, come nelle altre strade di Nuraminis interessate dalla rivoluzione del traffico, i disagi e le lamentele erano cominciati a luglio scorso, quando venne attuato il progetto relativo al Piano del Traffico Urbano del Comune di Nuraminis. Nuovi sensi unici di marcia nelle direttrici veicolari via Nazionale (direzione sud) e via Repubblica e via Roma (direzione nord), nuovi stalli di sosta e rotonda nella via Nazionale Nord all’intersecazione con le vie Roma e Matteotti. Da allora il traffico, reso obbligato, nelle vie Repubblica e via Roma è notevolmente cresciuto, per numeri e portata, mettendo a nudo le criticità delle due strade dove si sono verificati cedimenti dell’asfalto. Anche perché la viabilità nel cuore del paese è legata anche ai lavori di riammodernamento della Carlo Felice e al rifacimento del cavalcavia per Serramanna, che hanno ispirato in parte il nuovo piano del traffico.

«I gas di scarico generati da qualche mese a questa parte per via del traffico a senso unico mi hanno messo nella condizione di non poter aprire le finestre sulla strada. L’aria irrespirabile ha accentuato i miei problemi di salute», conclude Todde, che confida nella soppressione della fermata bus per vedere migliorato il quadro della situazione.

