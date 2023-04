Autobus, cambia il percorso  

In occasione della Festa di Sant’Efisio, dalle 5.25 alle 9.20 e dalle 15 a fine servizio, la linea Gss del Ctm viaggerà con una frequenza di 30 minuti e sarà limitata alla tratta Porto Canale – viale La Playa.

Questo il percorso: Porto Canale, Giorgino, statale 195, via Riva Di Ponente, viale La Playa, statale 195, Giorgino e Porto Canale. La prima partenza da viale La Playa è alle 5.25. Le corse dal Porto Canale sono alle : 5.40-6.10-6.40-7.10-7.40-8.10-8.40-9.10.

Il servizio è sospeso dalle 9.20 alle 15. Corse dal Porto Canale alle 15-15.30-16- 16.30-17-17.30-18-18.30-19- 19.35-20.10-20.50-21.30 (ultima partenza utile). È istituita in via provvisoria una fermata in viale La Playa, subito dopo l’incrocio con via Sassari.

