Autobus bloccato sui binari 

Il personale dell’Arst ha provveduto in pochi minuti a liberare il mezzo dalle sbarre consentendogli di proseguire la sua corsa verso Senorbì senza creare ulteriori disagi ai pendolari. Il tratto in rettilineo e la visuale aperta hanno contribuito ad evitare il peggio, diverso sarebbe stato se il passaggio a livello si fosse trovato subito dopo una curva o in un punto in pendenza.

L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, ha coinvolto un mezzo con a bordo gli studenti dei paesi della Trexenta di ritorno da Cagliari dopo una mattinata trascorsa sui banchi di scuola. Sono stati gli stessi ragazzi a documentarlo con un video diffuso sui social quando la situazione era ormai sotto controllo e il pericolo scampato. «Si tratta di un episodio di qualche giorno fa per il quale abbiamo avviato verifiche e accertamenti – rivela il direttore generale dell’Arst Carlo Poledrini – c’è da dire però che non si sono registrati pericoli per la sicurezza del trasporto pubblico. Il passaggio a livello è vicinissimo alla stazione di Barrali, questo ha permesso al macchinista di vedere da lontano il bus fermo sui binari e di bloccare immediatamente il treno».

Sarà un’inchiesta interna a chiarire le cause dell’incidente che mercoledì scorso ha coinvolto un pullman dell’Arst rimasto incastrato tra le sbarre di un passaggio a livello mentre sopraggiungeva un treno appena partito dalla stazione di Barrali. Una manovra inspiegabile che ha messo a rischio l’incolumità dei passeggeri ma, per fortuna, senza conseguenze per i viaggiatori.

Sul bus

Il viaggio

Anche per questa ragione, l’episodio merita un approfondimento per capire che cosa non abbia funzionato, se si sia trattato di un semplice errore umano o invece occorra intervenire sul meccanismo automatico che regola il transito dei treni. Tra le ipotesi in campo anche quella di un cattivo funzionamento del sistema acustico di allarme che, insieme al segnale rosso del semaforo, avvisa gli automobilisti in transito alcuni secondi prima dell’abbassamento delle sbarre. Qualche indicazione in più la fornisce lo stesso direttore dell’Arst: «Dalle informazioni in nostro possesso – afferma Poledrini – è evidente che il bus abbia impegnato il passaggio a livello mentre il segnale era già rosso».

In questo caso si tratterebbe di una grave infrazione da inquadrare nel mancato rispetto dell’articolo 147 del codice della strada che impone tassativamente lo stop a qualsiasi veicolo quando le sbarre di un passaggio a livello iniziano a chiudersi.

