Autobus Atp in fiamme in via Bellini, passeggeri illesi 

Autobus in fiamme ieri in via Bellini. È successo ieri alle 8.30 quando dal motore del mezzo Atp, lungo 12 metri e diretto a Sant’Orsola, sono cominciate a uscire diverse scintille all’altezza di corso Pascoli. L’operatore del bus, resosi conto di quanto stava avvenendo, si è fermato poco più avanti dell’Istituto Agrario, facendo scendere subito i passeggeri e allertando i vigili del fuoco. Un’area scelta perché lontana dal traffico e dai palazzi. Le persone si sono allontanate mentre dalla parte posteriore è iniziato a scaturire il fuoco che ha in breve tempo avvolto parte del veicolo. L’autista ha cercato di domare il rogo con l’estintore senza riuscirci, scopo raggiunto invece dai pompieri con strumenti ben più potenti.

Danni per circa 10mila euro, sarà quindi possibile procedere alla riparazione. Già oggi due ingegneri esterni all’Azienda perizieranno il veicolo in cerca di risposte sulle origini dell’incendio, anche se si sospetta un cortocircuito. E nel caso si individuasse una componente “colpevole” dell’accaduto, in via precauzionale si sostituiranno gli stessi elementi sugli autobus del medesimo tipo. Intanto l’azienda comunica che il parco macchine è sicuro, viene controllato ciclicamente e i motori lavati una volta a settimana per evitare surriscaldamento. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA