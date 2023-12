Autobus Arst fuori controllo, paura in centro 

Grande paura ieri sera in viale Sicilia a Sassari. Un pullman dell'Arst diretto a Sorso, dopo aver svoltato dal cavalcavia di Corso Trinità, ha percorso una trentina di metri per poi, per ragioni ancora da accertare, salire sul marciapiede e finire contro la recinzione in ferro che costeggia parte del viale. La corsa del mezzo, una volta piegate le sbarre, è stata per fortuna bloccata da un albero che ha così evitato la caduta dell'autobus giù per la scarpata. All'interno, oltre all'autista, due passeggeri che non avrebbero riportato ferite di rilievo. Impressionante la scena per i soccorritori, con il parabrezza sfondato dalle inferriate e i frammenti del vetro caduti sull'autista portato in misura precauzionale dall'ambulanza, anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, al pronto soccorso del Santissima Annunziata. «Il pullman andava lento - riferisce un testimone oculare – poi è uscito fuoristrada». «Ho visto che mi stava venendo addosso – riferisce una passante molto scossa - per fortuna mi sono spostata in tempo». Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto i passeggeri e l'autista dall'abitacolo, anche la polizia locale per i rilievi del caso e due ambulanze del 118.

