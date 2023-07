«Autobus affollati e in ritardo, Conoci faccia pressing su Arst» 

Autobus affollati, ritardi e attese sotto il sole. I Riformatori tornano sulle problematiche del servizio di trasporto pubblico locale particolarmente gravi nel periodo estivo e chiedono al sindaco di Alghero Mario Conoci di fare pressing sull’Arst per porre fine ai disagi.

«Avevamo presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità per segnalare le criticità riscontrate e per chiedere un miglioramento del servizio», ricorda il consigliere Alberto Bamonti elencando le pecche ormai note: dalla mancanza delle pensiline, alla carenza di cartelli informativi con gli orari e i percorsi. I disservizi, stando a Bamonti, non si esauriscono qui. Poche sarebbero anche le macchinette che erogano i biglietti. «Se poi si verificano situazioni come quella avvenuta nei giorni scorsi in aeroporto, con la macchinetta per i biglietti andata in tilt, allora è il caso che si intervenga in modo deciso con Arst per pretendere un servizio all’altezza di una città turistica come Alghero», chiude il capogruppo dei Riformatori.

Evidentemente non sono bastati quattro nuovi autobus elettrici in dotazione a placare le polemiche sulle carenze del trasporto pubblico urbano nella cittadina catalana. I mezzi dell’Arst, inaugurati a giugno, non sono sufficienti per Alghero, città turistica che in estate triplica la sua popolazione.