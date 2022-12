Autobotti per salvare le greggi 

La siccità, che perdura da sette mesi, inizia a fare grande paura in alta Baronia. Nella diga di Maccheronis l’acqua invasata è ai minimi storici. Secondo il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale non era mai successo che in questo periodo l’invaso restasse quasi vuoto. Dagli ultimi rilevamenti il volume attuale supera di poco un milione e 700 mila metri cubi. Meglio della settimana scorsa quando la quantità era di appena un milione di metri cubi, ma le prospettive legate alle precipitazioni che in occasione dell’ultima perturbazione atlantica davano piogge abbondanti in tutta l’Isola si è rivelata un flop. Meglio: le piogge cadute a monte della diga sono state quasi del tutto assorbite dal terreno molto inaridito nei lunghi mesi estivi.

Crescente allarme

«Negli ultimi sette giorni sono confluiti nell’invaso del rio Posada - avverte il presidente del Consorzio di bonifica, Ambrogio Guiso - solo 700 mila metri cubi di acqua, portando il valore delle risorse disponibili dal 5 al 7-8 per cento». Una situazione drammatica che crea non poche preoccupazioni per le aziende agrozootecniche dell’intero comprensorio, servito dalla diga di Torpè. Le linee imposte dall’Ente Acque della Sardegna hanno costretto il Consorzio a chiudere i rubinetti e solo se la situazione climatica dovesse cambiare si potrebbe intravedere un cambio di strategia. L’acqua disponibile, infatti, potrà essere utilizzata per le sole esigenze umane. «Nonostante la gravissima emergenza stiamo cercando di ottenere una piccola deroga alle limitazioni - prosegue Guiso - ma le possibilità in tal senso sono legate alla portata degli affluenti sul rio Posada, che dovrebbero produrre non meno di altri 300 mila metri cubi di acqua, portando il volume di invasamento, all’interno dello sbarramento di Maccheronis, ad almeno 2 milioni di metri cubi». Intanto ci sono Comuni, come quello di Siniscola, che hanno avviato un piano per sostenere le campagne e soprattutto per garantire l’abbeveraggio del bestiame. Grazie ad un accordo tra Comune e Forestas, la Protezione civile sta operando per approvvigionare chi ha fatto richiesta, attraverso l’utilizzo delle autobotti di Forestas. Nella diga di Pedra ‘e Othoni la situazione, seppur difficile, non desta preoccupazioni. Nello sbarramento del Cedrino ci sono oltre 3 milioni e mezzo di metri cubi.

