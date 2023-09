Autobotti per limitare i disagi nelle zone con bassa pressione 

«Se il problema di bassa pressione idrica perdurasse, useremo le autobotti: o inviando un mezzo nella zona maggiormente interessata dal problema, come abbiamo già fatto due domeniche fa nella zona 167 del paese rimasta senz’acqua, o disponendo un servizio più strutturato per soddisfare necessità maggiori».

La sindaca Isangela Mascia torna sui problemi idrici che da oltre due mesi stanno interessando varie zone di Domusnovas. L’utilizzo di un’autobotte per limitare i disagi viene visto, comunque, come una extrema ratio: il calo dei consumi idrici in virtù delle temperature più fresche e la ripresa dei lavori di sostituzione di alcune condotte idriche interessate da perdite, dovrebbero escluderne l’utilizzo. Ovviamente si confida anche sulle piogge autunnali che rimpinguerebbero la sorgente d’alimentazione de s’Acqua Callenti, finora in sofferenza. Isangela Mascia risponde anche alle accuse di «non aggiornare sui problemi reali del paese ma di pubblicizzare gli eventi associativi alla stregua di un’agenzia di spettacoli», lanciata da Noi per Domusnovas. «Sento solo attacchi personali, le comunicazioni ufficiali viaggiano su più canali del Comune e siamo fieri di organizzare o patrocinare eventi che creano fermento».

