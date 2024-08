Autobotti per distribuire l’acqua sulla vecchia 125 

L’agenzia Forestas ha messo a disposizione un’autobotte per distribuire da oggi dalle 8.30 alle 12, l’acqua ai residenti nel villaggio delle Rose lungo la vecchia Orientale e dalle 14 alle 18.30, tra le case sparse di “Su Reu”, sulla provinciale 20 all’altezza delle Fontanelle. La sindaca Francesca Fadda ha chiesto alla Protezione civile la disponibilità quattro autobotti per poter assicurare l’acqua per uso domestico in tutte le borgate del territorio. Una quinta autobotte è necessaria per garantire l'acqua al bestiame. Il primo mezzo messo a disposizione dalla Protezione civile sarà come detto operativo da questa mattina. Mobilitata anche la Compagnia barracellare e l’ufficio tecnico del Comune.

La situazione si è fatta drammatica: pozzi e sorgenti prosciugati, come non accadeva da tempo. nei campi e nei villaggi lungo la Vecchia Orientale. La sindaca Fadda ha segnalato gravi criticità nel villaggio delle Rose, a Monti Nieddu, nel villaggio dei Gigli e in località Su Reu. Interessate 400 persone.

Un problema vecchio di anni tra manifestazioni di proteste dei residenti anche in prefettura e alla Regione. E con pressione di sindaci di Maracalagonis, Sinnai, Burcei e Quartucciu. Un problema che potrà essere risolto solo con la realizzazione della nuova condotta dal Simbiritzi a San Gregorio per arrivare poi a Burcei, visto che anche il paese delle ciliegie, oggi servito dalla vecchia condotta di Corongiu, non ha più sicurezze. (ant. ser.)

