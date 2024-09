Autobotti distrutte, è mistero 

Resta avvolto dal mistero l’incendio che venerdì sera a Siniscola ha reso inservibili due autobotti utilizzate per distribuire acqua alle aziende agricole e fronteggiare la grave crisi idrica che colpisce le campagne. L’episodio si è verificato dopo l’imbrunire nella zona industriale, all’interno del parco macchine di un’azienda dove i due camion, uno della Protezione civile e l’altro di una ditta che collabora col Comune per l’assistenza idrica nell’agro, erano posteggiati.

Le ipotesi

Gli accertamenti dei vigili del fuoco sulle cause che hanno innescato le fiamme non hanno consentito di chiarirne le origini. Diversi elementi sono tali da non far escludere l’ipotesi di un raid incendiario. Dai rilievi non è stata riscontrata la presenza di nessun innesco e per questo resta in piedi la possibilità che a far scatenare l’inferno di fuoco sia stato un guasto all’impianto elettrico di uno dei due mezzi. A sostegno di tale eventualità il fatto che una delle autobotti alcuni giorni fa era stata sottoposta a manutenzione da un elettrauto per alcuni problemi all’impianto elettrico. Tanti i dubbi. Il primo riguarda la distanza dei due mezzi, posteggiati a diversi metri di distanza l’uno dall’altro.

Il precedente

Durante l’estate su una cisterna per l’approvvigionamento idrico alla popolazione ignoti avevano versato dentro il serbatoio una sostanza colorante rendendo l’acqua imbevibile. «Spero che ad innescare le fiamme sia stata una causa accidentale - dice il sindaco Gian Luigi Farris - nel caso opposto non riuscirei a darmi spiegazioni sull’eventuale movente». Mette in luce le difficoltà per il Comune che non ha più mezzi adeguati per portare l’acqua nelle campagne. «Chiederò alla Protezione civile se può mettere a disposizione un altro mezzo».

