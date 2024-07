Autobotti, boom di richieste 

Decine di richieste ogni giorno per avere forniture d’acqua d’emergenza con le autobotti. A Serramanna l’emergenza idrica è sempre più grave e il Municipio fa i salti mortali per garantire un minimo di dotazione d’acqua alle famiglie. Tutto a causa di una concomitanza di fattori: abbassamento del livello dei pozzi comunali e minore pressione nella rete di distribuzione sempre più colabrodo, cui si aggiungono gli accresciuti consumi dovuti al periodo estivo. Il grosso guasto alla condotta principale che tre giorni fa aveva determinato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua è stato riparato, e la situazione si avvia lentamente alla normalità. Che per Serramanna significa, nella migliore delle ipotesi, avere l’acqua solo nelle ore notturne per riempire le cisterne per poi spingerla dentro le case con gli autoclave. E se questo non avviene, come negli ultimi giorni, ci pensano le autobotti a rifornire le famiglie senz’acqua.

«Si informa la cittadinanza che è attivo il numero unico per le segnalazioni relative all'attuale emergenza idrica. Per richiedere il rifornimento presso le utenze è necessario inviare un messaggio whatsapp o telefonare al numero 3316277476 e indicare con precisione nominativo, indirizzo, accessibilità al deposito», è la segnalazione del primo cittadino Gabriele Littera, che indica «la priorità che, questa prima fase, sarà per i soggetti fragili: anziani, disabili, neonati, soggetti in precario stato di salute». Condizioni, queste ultime, che devono essere indicate nelle segnalazioni per potere avere il rifornimento in tempi più rapidi. Acqua col contagocce e, raccomanda il primo cittadino, «da usare con oculatezza», a Serramanna, dove la rottura della condotta principale ha impedito la distribuzione dell’acqua in diverse parti del paese. Come in via Roma, dove tra gli altri cittadini è rimasto a secco anche il consigliere di minoranza Carlo Pahler: «Anche io sono rimasto senz’acqua perché per due giorni la mia cisterna non ha ricaricato, e ho dovuto chiedere il rifornimento». Per chi può, e vuole, ci si può approvvigionare anche in autonomia da una autobotte presso il piazzale del mercato settimanale, in via 25 Aprile.

