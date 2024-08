Autobotte perde 18mila litri di gasolio al porto 

C’è da chiedersi che cosa sarebbe potuto succedere se anziché gasolio – all’interno di un’autobotte che ha avuto una perdita – ci fosse stata benzina, perché la quantità che è stata riversata ieri mattina è stata veramente notevole, inondando non solo la banchina di imbarco e sbarco dei traghetti ma anche un parcheggio privato adiacente e perfino la via Amendola, importante arteria di collegamento. L’incidente si è verificato attorno alle 11 allo sbarco di un traghetto Delcomar quando un’autobotte con 18.00 litri di gasolio ha cominciato a perderlo. Dato l’allarme da parte del personale del traghetto, è intervenuta la Guardia Costiera che ha coordinato gli interventi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri, dei Vigili Urbani e della Compagnia Barracellare. L’attracco-sbarco dei traghetti è stato spostato su un’altra banchina. Si è reso immediatamente necessario interdire al traffico l’ampia area sia della banchina che della via (dalla Garibaldi fino a Piazza Comando). Una ditta privata ha fornito la sabbia per assorbire il gasolio disperso mentre è stato sparso anche del liquido assorbente. Diversi banner sono stati collocati in mare per il contenimento del gasolio lì confluito, al fine di evitare inquinamenti.

Notevoli i disagi per il traffico bloccato. C’è stato uno sforzo congiunto per eliminare il prima possibile i potenziali pericoli derivanti dalla presenza a terra del gasolio e per riaprire al traffico le strade interessate. (c.ro.)

