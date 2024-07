Autobomba a Mosca Mistero sull’identità  dei 2 passeggeri feriti 

MOSCA. Un’esplosione ha scosso ieri mattina la periferia nord distruggendo un’auto e ferendo le due persone a bordo. Ma la vicenda resta avvolta nel mistero, a partire dall’identità delle vittime, che ora sarebbero in ospedale.

L’intelligence russa nel pomeriggio ha dichiarato che un «sospettato» aveva raggiunto la Turchia, e poco dopo Ankara ha annunciato l’arresto a Bodrum di un russo atterrato su un volo da Mosca. La Russia avrebbe aperto un’inchiesta per tentato omicidio e una fonte citata da Interfax indica fra le piste «una connessione ucraina». «Noi ovviamente non abbiamo nulla a che fare con tutto ciò», replica il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, aggiungendo secondo il Moscow Times una frase insolita: «Per quanto ne so, si è verificato un malfunzionamento con l’impianto del gas nell’auto». La Tass ieri mattina sosteneva indicava come vittime Andrei Torgashov, identificandolo come partecipante al conflitto in Ucraina, e la moglie, ma un’altra agenzia statale russa, Ria Novosti, qualche ora dopo ha riportato la smentita dei due coniugi. Invece l’agenzia Interfax sostiene che l’auto apparteneva a un colonnello russo e che a esplodere è stato mezzo chilo di tritolo sotto il sedile del conducente. Un video ripreso da diversi giornali russi - ma la cui autenticità non è confermabile - mostra quello che sarebbe il momento della deflagrazione: una persona lascia qualcosa sui sedili posteriori di un’auto color argento e poi sedersi al posto di guida. Poco dopo c’è l’esplosione.

