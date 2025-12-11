VaiOnline
Drammatico
12 dicembre 2025 alle 00:32

Autobiografia di un calabrese che si ribella al suo destino criminale 

Un estratto di criminalità che ha segnato la storia del nostro Paese è al centro del ritorno di Daniele Vicari con “Ammazzare stanca”. Tratto dall’autobiografia di Antonio Zagari, il film si concentra sulla figura del ‘ndranghetista pentito, a cui si deve l’arresto di alcuni tra i più importanti membri dei clan malavitosi.

Negli anni 70, Antonio e suo fratello Enzo curano gli affari di famiglia dietro le direttive del padre Giacomo e di Don Peppino Pesce, capo della cosca di Reggio Calabria. Le stranezze e il carattere atipico di Antonio, tuttavia, lo portano sempre più a soffrire la sua condizione, sognando una vita diversa accanto ad Angela. Dopo esser stato arrestato per un colpo finito male, il detenuto scrive le sue memorie, sforzandosi di dimenticare un passato troppo doloroso. Ma in una realtà in cui la delinquenza è strettamente connessa ai legami di sangue, il riscatto personale sarà ancora più difficile da compiere.

Ricordando, nel taglio registico e nella fotografia, capostipiti come “Romanzo Criminale”, Vicari unisce alla narrazione biografica la descrizione del contesto, soffermandosi sulle consuetudini e sulle ritualità del luogo. Il ritmo, purtroppo, risente di una scrittura a tratti stereotipata e non del tutto esaustiva nei contenuti. Avrebbe forse giovato inserire con maggiore frequenza i passi tratti dagli scritti originali, per infondere al racconto ulteriore sostanza. Convincono le prove degli attori, in cui spicca soprattutto l’intensità drammatica di Rocco Papaleo. Un titolo competente nel suo genere, ma con alcune imprecisioni che pesano nell’insieme e una formula, ormai, fin troppo derivativa. (g. s.)

